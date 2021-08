Alejandro Zambrano: “En todas las razas vacunas hubo un salto en la calidad”

Previo a una nueva zafra de toros, que está cada vez más cerca –con la Expo Prado como kilómetro cero para muchos–, Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, afirmó que “la expectativa es buena, creemos que se va un 2021 muy positivo para la actividad ganadera y sobre todo para la cría”.

¿Cómo prepara Zambrano & Cía la zafra de toros de 2021?

Tenemos la agenda armada con una propuesta amplia y viene movida porque se han agregado a la cartelera tradicional algunas alternativas de ventas online. Venimos trabajando mucho en contar con la mayor cantidad de información lo más temprano posible.

Para nosotros la zafra arranca temprano, con una jornada de venta online de Ganadera Barracas el 24 de setiembre y el primer remate será el 25. La expectativa es buena, creemos que se va un 2021 muy positivo para la actividad ganadera y sobre todo para la cría. Como siempre el clima va a jugar su partido en la preparación de los rodeos y ahí veremos qué pasa.

Desde el punto de vista de los mercados y las perspectivas, este fue un año de los buenos, pero como siempre decimos nuestra prioridad es tratar de colocar la mayor cantidad posible de la oferta, después los precios los definirá el mercado.



¿Cómo ve hoy al mercado?

Ya hubo un movimiento de toros. Temprano en el año hubo algunas liquidaciones donde había categorías de toritos de año y año y medio y aparecieron clientes pujando. Hay gran interés en seguir este camino que ha iniciado el rodeo uruguayo de mejorar. Esta última década ha quedado claro que la inversión en genética ha sido importante y ha sido recompensada con un ganado uruguayo que hoy está espectacular. En todas las razas vacunas y más que nada en las más numerosas, como la Angus y Hereford, hubo un salto en la calidad, producto del esfuerzo de las cabañas.

¿Qué piensa de los valores?

No me gusta predecir, creo que lo más sano y natural es que el mercado defina los precios. Hay siempre alguna relación con el ternero y el novillo, pero no es lineal. Hay que ver el volumen de la oferta, la oferta de las distintas razas, las propuestas de las cabañas y las demandas, todo eso es lo que termina definiendo el precio.

¿Cómo se alistan las cabañas?

Por lo que hemos sondeado las cabañas vienen con una preparación de los animales muy buena a pesar del invierno duro, con una propuesta muy actualizada en los pedigrí y datos, muchas veces teniendo la propuesta disponible temprano. Se ha adelantado un poquito la zafra, la mayor parte de los eventos comerciales se concentrarán en octubre.