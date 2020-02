Alessandra Rampolla: “Mi marca personal la construyo a diario y va cambiando”

Por Analía Pereira

Especial para El Observador

Alessandra Rampolla es sexóloga, y también emprendedora con Universo Alessandra, un sitio que se dedica a asesorar sobre sexualidad, moda, belleza y vida en pareja. Rampolla fue una de las protagonistas del foro de líderes empresariales, America Business Forum, donde pidió que no la “limiten solo a ser sexóloga”.

La puertorriqueña es reconocida internacionalmente por su participación en medios de comunicación. Hoy vive en Argentina porque en enero comenzó su participación como conductora en el programa “Cuestión de peso”, con el que dijo tener un gran afecto, porque la obesidad es un problema de salud que vivió en carne propia, antes de hacerse una cirugía de bypass gástrico en 2009.

En el foro realizado en Punta del Este, habló sobre la importancia que tiene la marca personal para cualquier emprendedor, y contó que, en su caso, se dio espontáneamente, con su pasaje por los medios de comunicación.

¿De qué manera trabaja su marca personal?

Tengo un equipo que me ayuda con temas de logística y organización porque soy super desordenada y despistada, y se me olvida todo. Pero no nos sentamos y buscamos una estrategia de qué estamos haciendo con esta marca y cómo la haremos crecer. La verdad es que ese nunca ha sido un tema de reunión.

La marca soy yo, la construyo a diario y va cambiando conmigo porque no soy la misma mujer que hace unos años. He tenido muchos cambios, mi visión ha tenido muchos cambios y con eso también se ha ido transformando mi discurso profesional.

¿En qué forma ha cambiado su discurso profesional?

Aunque me sigo enfocando en el placer, hoy día incluyo subtemas y contextos que antes no se incluían porque el contexto social no lo permitía; por ejemplo la equidad. Hoy día hablo sobre cómo impacta la seducción cuando no hay equidad versus cuando utópicamente lo hubiera.

¿Condicionan los cambios sociales a su marca personal?

Si, absolutamente. No es que el mensaje sea distinto, yo creo que el mensaje siempre estuvo. Ahora social y culturalmente, la gente entiende lo que digo cuando yo planteo las cosas con estas palabras. Antes las palabras como equidad no eran tácitas.

Lo que está pasando en los últimos años con el movimiento feminista y el Ni una menos es que se ha creado una vorágine interesante. Se habla distinto, ya los chistes que antes daban risa hoy ya no lo hacen. Hay un paradigma que cambió y las empresas tienen que entender eso. Estas cosas me van moldeando, para que yo pueda ir ajustando el mensaje a uno que siento que es más certero, más actualizado y que tiene más que ver con la dinámica real con la que se encuentra la gente ahora. A medida que se va ajustando la cultura y la sociedad, se tiene que ir ajustando la manera en la que uno educa.

¿Qué tan importante es esa actualización?

El actualizarte es todo, porque lo único constante es que todo cambia. Entonces donde te quedaste estas asegurándote que te quedas atrás.

Quien se queda estático no puede conectar con su entorno. Lo que hace el diferencial es que ese brand conecte con la gente. Y conecta cuando es un mensaje que resuena, porque tiene que ver con algo que estamos viviendo todos.