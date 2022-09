Alfajorera recibió el llamado de Lacalle tras recibir insultos en Twitter: "Dale para adelante", le dijo el mandatario

Julia Olarte, propietaria de los alfajores Cuatro de Julia, contó este lunes que recibió un llamado de aliento del presidente, Luis Lacalle Pou, tras la ola de criticas que recibió en Twitter, a raíz de una foto que publicó con el mandatario.

"A los diez minutos de haber publicado me llamó y me dijo que le diera para adelante, que era un trabajo, que ni para él era una (movida política). Me dijo que no me retire de las redes, que lo vengo haciendo bien", detalló Olarte en el programa radial 12 PM (Azul FM).

La emprendedora señaló que su intención fue "lucirse con una autoridad" y no "politizar" y que tiene "muchas fotos con gente conocida" porque el emprendimiento "es así".

Recordó que, cuando Lacalle Pou estuvo en la Rural del Prado, muchos emprendedores "lo tapaban a regalos" y se tomaban fotos junto a él.

La conductora aludió a que ya lo había hecho anteriormente con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y Olarte replicó que "todo lo que me sume al emprendimiento, no me importa del partido que sea".

"Yo quisiera saber si esa gente que me juzgó va a al supermercado y pregunta de qué partido sos, o va y compra simplemente", cuestionó.

Anteriormente, la marca le había enviado alfajores de regalo a los planteles de Nacional y Peñarol y en ese momento "no pasó nada".

"Eso cualquier emprendedor lo hace porque genera venta", reconoció.

Olarte, bajo el nombre "Cuatro de Julia", fue una de las representantes de Uruguay en el mundial de alfajores que se realizó en Argentina.

La emprendedora explicó en Twitter días atrás que, a pesar de ser la plataforma donde más vendía su producto, abandonaba la cuenta.

"Lloro, trabajo, miro los comentarios, lloro y así estoy", manifestó la emprendedora en ese momento.

Hola!

Hoy dejo de lado el emprendimiento y escribiré este hilo a modo personal.

Como sabrán hace 3 años me separé y arranqué con los alfajores. En ellos encontré un escape y creo q son mi terapia en ciertos momentos.

Vuelco ahí toda mi energía porque me hacen sentir bien y feliz — Cuatro de Julia (@CuatrodeJulia) September 17, 2022

Este lunes, explicó que lo hizo porque las críticas eran "una mancha para el emprendimiento".

"No pretendí nunca politizar. No pensé me voy a sacar una foto con Lacalle, sino Lacalle se va a sacar una foto conmigo", apuntó.

Olarte dijo que le contestó "solo a una chica" porque consideró que "eran dos bandos" y su ella estaba "en el medio".