Alfie y Labat completarán el tridente del equipo económico de Lacalle

La danza de nombres para diferentes organismos públicos y ministerios del gobierno electo es cada día más extensa, pero hay un área clave de la nueva administración que ya está cerrada: el equipo económico. Su primer integrante se conoce desde hace un buen tiempo desde que el presidente electo Luis Lacalle lanzó su candidatura presidencial. La futura ministra del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será Azucena Arbeleche, quien ya dio un discurso ante los exportadores la pasada semana.

Además, según confirmó El Observador, está definida la designación de los economistas Isaac Alfie al frente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y de Diego Labat como presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). El anuncio oficial del futuro gabinete está previsto para el próximo lunes 16. Tanto Labat como Arbeleche son del riñón más cercano del presidente electo y han sido pieza clave en el armado del programa del futuro gobierno de coalición, y este lunes mantuvieron un encuentro en la sede de Todos para ir afinando la larga lista de temas que incluye la transición.

En el caso de Alfie fue la propia Arbeleche quien pidió su nombramiento por la sintonía que tiene con su perfil ejecutivo. Si bien tiene una larga trayectoria como militante y asesor del Partido Colorado, su cargo no forma parte del reparto de cargos para su partido.

También se da como un hecho que el actual intendente maragato, José Luis Falero, sea el dos de OPP, y que Alejandro Irastorza (exdirector del BROU) secunde a Arbeleche en el MEF.

Un técnica con carácter para el MEF

Camilo dos Santos

El nuevo ministerio de la calle Colonia y Paraguay tendrá una agenda cargada apenas asuma su gestión. La futura ministra Arbeleche deberá lidiar con un déficit que orilla el 5% y la tarea de aplicar un desafiante ajuste fiscal apelando solo al recorte del gasto de US$ 900 millones, como se comprometió en campaña electoral y ratificó en sus últimas apariciones públicas. A esto hay que sumarle la definición sobre una ajuste de tarifas públicas que será inevitable, el diseño de la Ley de Presupuesto, y los lineamientos para la próxima ronda salarial.

Arbeleche de 49 años, es una funcionaria marcada por un perfil técnico que hizo sus primeras armas en la gestión pública en la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía, en una función que recogió elogios del propio Frente Amplio. Primero ingresó como subdirectora en 2005 y luego pasó a la dirección en 2010 hasta julio de 2014, cuando renunció para trabajar como asesora económica de Lacalle Pou. En una entrevista con Galería admitió que siempre fue “dura” en sus apariciones públicas. “Las ideas las transmito con firmeza. Lo que digo está estudiado y estoy convencida”, afirmó.

Un experto en tijera y mano dura para la OPP

Leonardo Carreño

Alfie, actual tesorero y directivo de Peñarol y exministro de Economía (2003-2005) en la salida de la crisis de 2002, ocupará la dirección de OPP, un organismo clave en el armado y ejecución de la Ley de Presupuesto quinquenal. El 19 de agosto de 2003 cuando Alfie asumió al frente del Ministerio de Economía y Finanzas que le dejó Alejandro Atchugarry, declaró que con su designación “culminaban los tiempos políticos, para dar paso a tiempos técnicos”. En ese momento el país se encaminaba a salir de la crisis económica y Alfie anunciaba que la salida sería “pausada pero continua”.

Alfie (de 57 años) ya había integrado la OPP como asesor en 1985, y también el MEF como en 1995 como director de la Asesoría Macroeconomía.

La OPP tiene un papel protagónico en la elaboración y aprobación de los presupuestos de los entes públicos, su estructura de tarifas o el ingreso de personal a estos organismo. También es la encargada de distribuir los recursos que las comunas departamentales deben recibir por las transferencias legales que realiza el Poder Ejecutivo.

El perfil de Alfie como un “mano dura” para los recursos y de carácter fuerte es más que conocido en su carrera profesional. Durante su gestión al frente del MEF en 2004 (año electoral), el gasto público se redujo, algo que ocurrió por primera vez en un siglo, según publicó el periodista Miguel Arregui. El gobierno de Jorge Battle le entregó a su par Tabaré Vázquez (marzo de 2015) un déficit equivalente al 1,5% del PIB.

Alfie también tuvo jugó un papel clave junto a Julio de Brun (expresidente del BCU) y Carlos Steneri en la negociación con el FMI para aprobar un préstamo puente por US$ 1.500 millones, y la posterior renegociación con los acreedores para el exitoso canje (y referencia a nivel internacional) de la deuda pública uruguaya. De los tres líderes del equipo económico, es el que cuenta con mayor carrera política. Tiene publicaciones sobre seguridad social, evasión de impuestos, mercado laboral, seguro de desempleo, gastos en salud, racionalización del gasto público y personal. En 2009 –cuando Pedro Bordaberry lanzó su candidatura a la Presidencia- había decidido retirarse de la política por no ver oportuna ni viable la participación partidaria.

Sin embargo, en 2018 dijo que políticamente se ubicaba con Batllistas, el sector de Sanguinetti. “Todo lo que sea para aportar es bueno”, dijo en esa entrevista y con esa mentalidad encarará el cargo que la coalición multicolor. Aunque inicialmente no pensaba aceptarlo finalmente se convenció de que si se lo necesitan estará.

Un ejecutivo con perfil bancario al frente BCU

Camilo dos Santos

Labat se ha desempeñado como director del Partido Nacional en Ancap y fue el único que sobrevivió a la barrida del directorio del Frente Amplio cuando el gobierno actual se vio obligada a aprobar una millonaria capitalización (US$ 625 millones) a principios de 2016 para evitar la quiebra de la empresa. Si bien ha sido crítico con la dirección política en la gestión de Ancap, el manejo de las tarifas del ente en varios tramos de su gestión, el mantenimientos de negocios que dan pérdidas como el Pórtland o ineficientes como los biocombustibles de ALUR, Labat respaldó a la actual presidenta Marta Jara en algunos cambios que propició para mejorar su eficiencia y meter tijera en gastos superfluos.

Ahora en el BCU, Labat tendrá otro rol bastante diferente y con otra responsabilidad. Labat es un economista y contador de 49 años, con especialización en dirección de empresas y economía. Conoce de cerca el negocio bancario, ya que trabajó más de 20 años en la banca local e internacional. Antes de asumir en la función pública -entre 2012 y 2015- fue director de finanzas del banco Santander.

El foco que tendrá su gestión al frente del BCU fue adelantado por Alberche el pasado jueves en el almuerzo con la Unión de Exportadores.

Allí la futura ministra adelantó que la autoridad monetaria limitará su objetivo a mantener la inflación dentro del rango meta (hoy de 3% a 7%), una promesa que le ha sido prácticamente imposible de cumplir (salvo contados meses)a la actual administración del Frente Amplio. Además, Arbeleche anticipó que la política de intervención en el mercado cambiario solamente se utilizará para evitar fluctuaciones bruscas del dólar para mitigar los efectos sobre empresas y familias, pero no para modificar sus fundamentos.

Dan como un hecho un enero sin ajuste tarifario

En el gobierno electo dan como hecho que no habrá cambios en las tarifas públicas en enero, tras el cortocircuito público que se generó por el tema. El nuevo Ejecutivo analiza la situación particular de cada ente, mientras esperan información de los flujos de caja previstos para 2020 que le pidió al gobierno actual, y la opinión de los reguladores para tener más elementos a la hora de evaluar cómo se procesa ese ajuste inevitable apenas asuma en marzo dada la coyuntura fiscal. En el caso de Ancap, se da como hecho que no quedará alternativa que subir las tarifas, pero también se buscará contemplar algunos lineamientos programáticos que se presentaron en el documento de la coalición. Si bien el crudo se ha mantenido relativamente estable en los últimos meses, el dólar se apreció casi 17% en lo que va del año y no se ven indicios claros de que esa tendencia pueda revertirse.