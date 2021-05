Algunas de las frases célebres que dejó la carrera política de Jorge Larrañaga

A lo largo de su carrera política el caudillo blanco dejó su impronta. Acá recolectamos algunas de sus frases en distintas etapas de su carrera política.

“Tengo una enorme frustración por haber hecho campaña para votar al hoy presidente Batlle”. 25 de enero de 2003 en entrevista con La República.

“Si algo está creciendo es este Partido Nacional indoblegable”, dijo: “Los blancos no somos de izquierda ni de derecha, somos blancos”. 4 de julio de 2004 al lanzar su campaña a la presidencia luego de ganarle la interna a Lacalle Herrera

“Hay orden de no aflojar” porque “peleamos hasta lo último”. 22 de junio de 2009 en uno de los últimos actos de la campaña interna del Partido Nacional.

“Sí, perdí, pero gané”. “Sigo siendo la propuesta de renovación de mi partido. Y eso no ha cambiado. Los jóvenes, los wilsonistas, tienen en mí a un referente en el que apoyarse. En las horas difíciles es cuando más hay que guapear”. 30 de junio de 2009 luego de perder la interna con Lacalle Herrera y aceptar ser su vicepresidente.

“Mujica hizo una mala gestión y ahora recorre un camino culebrero”. 4 de julio de 2011 a El Observador

“Tenemos que impulsar una revolución contra la mediocridad, tenemos que impulsar cambios que fortalezcan la autonomía de la educación y los centros educativos para que el arranque sea auspicioso". 24 de febrero de 2012 luego de alcanzar el acuerdo educativo.

"Vamos a derogar la ley que legalizó el cultivo de marihuana. ¡Que no planten nada, que no planten nada, porque la vamos a derogar!”. Acto de lanzamiento de campaña,16 de marzo de 2014

"Voy a subir por última vez las escaleras del Directorio", dijo Jorge Larrañaga en 2014, tras perder las internas nacionalistas con Luis Lacalle Pou, en alusión a que no volvería a probar suerte con la candidatura.

"Hoy subo nuevamente estas escaleras con firmeza, compromiso y convicción. El país nos necesita a todos; no hay otro sentimiento o situación en el pasado que importe más que sacar Uruguay adelante, con unidad", dijo Larrañaga en febrero de 2018 cuando volvió a ser candidato

"¡Qué me importa! Si no quieren ensobrar, que no ensobren, si no quieren apoyar que no apoyen. ¡Cuando la gente se junta es mil veces más importante que todos los dirigentes políticos juntos!", 25 de setiembre de 2019 lanzamiento de la campaña Vivir sin Miedo

"A Sartori no lo voto ni para edil de San Gregorio de Polanco", 26 de junio de 2019 a cuatro días de las elecciones internas.

“Este ministerio es como estar dentro de un barril de pólvora, en donde todos se acercan con un encendedor”, 20 de mayo de 2020 en entrevista con El Observador

“Este ministro es hincha de la Policía. Así nomás le digo, con todas las letras. Hincha de la buena policía, de la que hace honor al uniforme que porta y que representa los valores y principios por los cuales estamos trabajando para tener una convivencia pacífica, una sociedad en paz”. Mayo 2021 luego de reunirse con el jefe de Policía de Montevideo y con los 25 comisarios de la capital y destacar que tenía buenos resultados

“Los delincuentes no hicieron cuarentena. Utilizaron tapaboca exclusivamente para ocultar sus rostros al momento de cometer delitos". Fue una de las frases que más reiteró durante la cuarentena cuando le cuestionaban la baja en las cifras de delitos o le decían que los delitos habían bajado por la pandemia.