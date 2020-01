Algunas playas de Montevideo estarán sin guardavidas por conflicto sindical

Los guardavidas de Montevideo se declararon en conflicto y a partir de este viernes no bajarán a las playas en las que trabaja un funcionario solo.

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, dijo este jueves en rueda de prensa que luego de una asamblea realizada el miércoles por la noche decidieron tomar algunas medidas para mejorar las condiciones de trabajo y a la contratación de personal por parte de la Intendencia de Montevideo, ya que en algunas casillas solo hay un guardavidas.

"A partir del viernes ningún guardavidas trabaja solo, hay puestos que van a cerrar y playas que no van a tener guardavidas", dijo. El sindicato está analizando cuántas playas cuentan con un solo funcionario para avisar a la población sobre aquellas que no estarán operativas.

Por otra parte, anunció que los oficiales de playa no van a cubrir los puestos de guardavidas. "Son responsables de la playa pero tienen que cubrir puestos operativos por la falta de guardavidas. Eso no va a pasar más", sostuvo.

El sindicato de empleados municipales pidió una primera reunión con la IMM en julio para poner sobre la mesa las necesidades del personal de las playas. Sin embargo, el presidente de Adeom, Eduardo Vignolo, explicó que la semana pasada fueron recibidos por las autoridades, a pesar que los guardavidas comenzaron la temporada el 14 de diciembre.

"No tomamos la medida ahora porque estamos en pleno verano. Pedimos una reunión en julio, la volvimos a reclamar en setiembre y nos dieron la semana pasada. Ante la negativa de los reclamos no tuvimos más remedio que tomar esta medida", anunció Vignolo.

Actualmente trabajan 130 guardavidas, 16 menos de los que se necesitan para que todas las casillas cuenten con dos personas, según Ripoll. "Es de sentido común pensar que un guardavidas solo no puede estar en un puesto, y también es necesario asegurarle las condiciones de seguridad a la gente que está en la playa".

Por otra parte, Adeom denunció que los guardavidas no tienen baño en la playa y en la mayoría de los casos deben usar un balde o una caja en la misma casilla, o ir al baño público de la rambla. Además, reclaman que no recibieron la ropa adecuada para trabajar y utilizan protectores solares "próximos a vencerse", dijo Ripoll.

El sindicato advirtió que si el sábado la IMM no responde a los planteos, el domingo no habrá guardavidas en las playas. "No va a haber paro porque ese día el servicio se cubre con horas extras y no van a realizar tareas extraordinarias", puntualizó la secretaria general.