Almagro y la izquierda: "Defienden la tortura, a los asesinos. No sean imbéciles"

Las críticas y denuncias del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Alamgro, sobre la situación de Venezuela, molestaron aún más al Frente Amplio luego de que en una rueda de prensa el excanciller señalara que “en cuanto a una intervención militar para derrotar al régimen de Nicolás Maduro, no se debe descartar ninguna opción”. El Secretariado Ejecutivo del partido de gobierno analizó esas declaraciones y las repudió, a pedido del Partido Comunista, que quiere su expulsión. Ese repudio no le cayó en gracia a Almagro, quien dijo que lo que más le preocupa es que “la izquierda tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia”. “¿Por qué tienen esta discusión que avala formas dictatoriales? De esa gente estoy a una distancia sideral”, dijo al ser entrevistado en el programa Todo Pasa de Oceáno FM.



A medida que avanzaba la entrevista y Almagro describía la situación que observa en Venezuela, parecía cada vez más enojado, hasta que dejó claro su malestar. “Hay una campaña de exterminio, defienden la tortura, a los torturadores, a los asesinos, los que violan los derechos de los presos políticos. No sean ridículos, no sean imbéciles”, dijo.



El secretario general de la OEA aseguró que no piensa comunicarse con nadie del Frente Amplio y que está dispuesto a dar la discusión sobre la situación de Venezuela, "donde sea y como sea”. "Es una discusión ética conceptual. La doy con el que quiera, cuando quiera. Si es ante un tribunal de ética del Frente Amplio no tengo problema. Veremos cuán ético es ese tribunal”, sostuvo.

El fin de semana, Almagro visitó la ciudad fronteriza entre Venezuela y Colombia de Cúcuta (este) para ver sobre el terreno la situación de miles de venezolanos que emigran a diario de su país agobiados por la escasez de alimentos y medicinas, entre otras privaciones, agregó "que las acciones diplomáticas están en primer lugar" pero no se pueden descartar otras, dada la gravedad de la situación. Sus declaraciones sobre una intervención militar fueron realizadas en el puente internacional Simón Bolívar, a pocos metros de la línea fronteriza con Venezuela. En la entrevista con Todos Pasa, afirmó que sus declaraciones quedaron confusas porque repitió la pregunta.

"Un pueblo venezolano que hoy es víctima de la represión, pero una represión distinta, incluso a las demás dictaduras que hemos tenido en el continente; en este caso es la miseria, es el hambre, es la falta de medicamentos como instrumentos represivos para imponer una voluntad política al pueblo", afirmó. El secretario general de la OEA insistió en que "el pueblo venezolano ha pagado un precio más que alto para recuperar su libertad, para recuperar su democracia y todavía no la ha recuperado" y por eso consideró fundamental la ayuda de la comunidad internacional, empezando por la financiera, para hacer frente al éxodo que se extiende por toda Sudamérica.