Alonso encontró a De la Cruz: con este mediocampo puede acercarse a su sueño de ser campeón del mundo

Uruguay necesitaba una señal en su último partido de preparación antes del estreno en Qatar 2022, después de la derrota ante Irán del viernes. Una señal fuerte, que pudiera hacer engranar la idea que viene impulsando Diego Alonso de Uruguay campeón del mundo. Lejos de imaginar que en este nivel que mostró la selección ante Canadá va a estar en la final, el entrenador encontró el catalizador perfecto para lo que la selección precisaba con urgencia: Nicolás de la Cruz.

El volante de River Plate le mostró al entrenador que tiene en el exjugador de Liverpool un engranaje perfecto para hacer funcionar la mitad de la cancha con una fluidez y una profundidad singular. Potencia la capacidad de Federico Valverde y Rodrigo Bentancur, y le brinda al mediocampo de Uruguay lo que no puede aportar Matías Vecino.

Tracciona con una profundidad increíble y le da al equipo un arranque, ahora por un tercer carril, que hace más difícil defender a este mediocampo de Uruguay.

Valverde por derecha, Bentancur por el medio y De la Cruz por izquierda invitan a soñar y a reforzar la idea de Diego Alonso que con este mediocampo puede acercarse a la definición del Mundial.

Porque cuando el mediocampo de la selección funciona en ese nivel, el resto fluye solo.

De la Cruz tiene todo lo que necesita Diego Alonso. Gana un volante con un guante en el pie para las pelotas quietas. Este martes anotó un golazo de tiro libre, y le aportó un plus a la selección.

El fútbol fue injusto con De la Cruz en relación a su capacidad y el Mundial de Qatar será la vidriera que necesita.

Si habrá sido injusto el fútbol con el volante de Liverpool fue protagonista de grandes momentos. Capitán de la sub 20 de Uruguay que ganó el Sudamericano sub 20 de Ecuador. Lleva cinco años en Argentina. Es figura todos los fines de semana. Fue clave en el River Plate que ganó todo en Conmebol, arropado por Marcelo Gallardo. Levantó la Libertadores. La Recopa. Y si no dio el salto a Europa fue porque Liverpool vendió el 30% de su ficha en agosto de 2017, se quedó con el 70%, en uno de los pocos negocios que no le salieron bien a Palma, y los millonarios nunca tuvieron interés en desprenderse de un volante de nivel europeo que jugaba en Sudamérica a precio de ganga. Los US$ 4.000.000 que pagó River por De la Cruz los diluyó en un contrato de cinco años y el club argentino demoró el salto a Europa, que llegará después de Qatar 2022. Es impensado tener un jugador de la talla de De la Cruz, que no formó, a valor de US$ 800.000 por año, y que cuando lo venda le va a dejar beneficios económicos.

Alonso descubrió la carta en la manga en el último partido de preparación. Tiene en De la Cruz una razón para creer que con Valverde y Bentancur tiene a mano un tridente para clavar a fondo en Qatar 2022 y acercarse a su aspiración, que ya hizo público, de ir a pelear el Mundial.