Alonso: en el gobierno hay quienes tienen "temor" al levantamiento del cristianismo

En las últimas horas se viralizó un video en el se ve a Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional, en el estrado de una iglesia evangélica diciendo que como precandidata a la Presidencia le irá bien, ya que “Dios tiene un propósito para la nación”.

Ese propósito es "recuperar los valores cristianos", según dijo al programa radial Así Nos Va. "Es un reclamo de volver a las raíces y cambiar cosas que empezamos a normalizar, naturalizar y no son normales", dijo.

Dentro de esas "cosas que no son normales", Alonso hizo particular énfasis en la educación y en los contenidos de los programas de enseñanza. Según la senadora, en las escuelas está pasando algo "peligroso": "¿Como les decimos a nuestros hijos que pueden ser nenas, varones o lo que ellos quieran ser, porque el género es una cuestión cultural y no biológica?", se preguntó.

Varias instituciones religiosas comparten estas inquietudes y por eso se está dando un "levantamiento". "Ellos sienten, de la misma manera que siento yo, que a través de leyes y políticas se está atentando contra los valores judeocristianos de la sociedad occidental y eso es parte del levantamiento", aseguró.

https://www.elobservador.com.uy/nota/veronica-alonso-dios-tiene-un-proposito-para-la-nacion--20191992141

Estas instituciones no pertenecen solo a la iglesia evangélica, sino que también hay agrupaciones católicas y judías, manifestó Alonso. Según dijo a Así Nos Va, muchas iglesias quieren transmitir que la supuesta pérdida de valores "se fue de las manos" y creen que la precandidata blanca es alguien capaz de liderar los cambios necesarios.

Alonso calificó a este impulso como una "buena noticia". Más adelante en la entrevista manifestó que son "congregaciones que están buscando políticos que no vivan en el relativismo", " en el que hacer bien o mal da lo mismo".

Sin embargo, la precandidata aseguró que tiene clara la laicidad del Estado uruguayo, por lo que en un eventual gobierno encabezado por ella tendría la "claridad para poner a cada uno en su lugar".

En diciembre de 2018 el diputado Óscar Groba del Espacio 609 pidió a la Junta de Transparencia y Ética Pública que investigue el financiamiento de su campaña, por una posible vinculación con la ONG Beraca y la iglesia evangélica Misión Vida. Alonso manifestó hoy que "ojalá esto pase", así se prueba que ese vínculo no existe.

A su entender, se hizo "un circo" del tema porque "mucha gente, sobre todo representantes del gobierno" le tienen "temor" al levantamiento de las instituciones cristianas.