Alonso: la decisión de traer a Domínguez, la fe en Gutiérrez y dice que no vende humo

Iván Alonso, manager deportivo de Nacional, admitió ser responsable de la contratación del técnico argentino Eduardo Domínguez –que fue destituido por los malos resultados-, dijo que va a Los Céspedes y hace sugerencias a Gutiérrez, y pidió paciencia a los hinchas.

El exjugador, que desde diciembre con la llegada de José Decurnex a la presidencia ocupa un cargo gerencial en la estructura deportiva de Nacional, habló en el programa partidario Pasión Tricolor de 1010AM donde comenzó haciendo referencia a la contratación del técnico argentino Domínguez.

“No sé si nos equivocamos (en su contratación), a lo que voy es que todo lo que teníamos proyectado y todos los procesos que teníamos en mente cuando fuimos a buscar a Domínguez, que creímos que era la persona idónea para llevar adelante el proyecto siendo el líder del cuerpo técnico, se vino abajo en la quinta jornada porque los resultados mandan. No pudimos hacer pie a nivel local y en 15 puntos solo fuimos capaces de hacer tres. No hay quien sostenga una transformación sin resultados deportivos. Por eso se tomaron decisiones drásticas con su salida y nos hacemos responsables porque fuimos nosotros los que dijimos que era la persona idónea para llevar adelante el proyecto”.

Posteriormente hizo referencia a la elección de Álvaro Gutiérrez como conductor del plantel principal de Nacional.

“Como también elegimos a Álvaro Gutiérrez para salir rápidamente de esta situación. El equipo se venía desangrando en la zona defensiva y con los técnicos que teníamos en el mercado creímos que la solución era Álvaro Gutiérrez, y se vio reflejado que el equipo empezó a conseguir resultados", dijo.

Luego siguió analizando el momento de Nacional: "En este último tramo, ¿qué es lo que ha sucedido? Los equipos te empiezan a conocer la forma de jugar. Yo sugiero tener tranquilidad, que no es pasividad, sino trabajo y lo que se necesita es tiempo. No podemos llevar una gestión a los bandazos y tomar decisiones en caliente. Hay que estar tranquilos. Seguimos en la pelea y en la lucha, estamos vivos en la pelea por el Uruguayo. En diciembre se pasa raya. ¿Somos autocríticos? Sí, por supuesto. Creíamos que podíamos estar mejor de lo que estamos ahora en lo deportivo”.

Alonso dijo que hay cosas de su gestión deportiva que no se mira y que es tan importante como los resultados en la cancha.

“En otros ámbitos del área deportiva hemos conseguido cosas importantes que no se destacaban porque lo único que se ve en el fútbol son los resultados. Hoy los jugadores, ocho meses después, están al día. Se consiguió una pretemporada en Estados Unidos valorada en US$ 250 mil que salió gratis. Entiendo al hincha, y si me dejo la camiseta también pienso lo mismo, quiero ganar, pero el método es que no a costa de cualquier cosa queremos ganar, sino con un modelo de gestión diferente”.

Las sugerencias a Guti

El manager deportivo de los albos reveló tener charlas permanentes con el técnico Álvaro Gutiérrez al que le sugiere temas.

“Voy a Los Céspedes, tenemos charlas, El área deportiva sugiere cosas al cuerpo técnico pero el que toma la decisión final es el cuerpo técnico, y en este caso con Álvaro a la cabeza. Nosotros lo que hacemos es sugerir. Intercambiar opiniones, hablar del partido, analizarlo, hacer sugerencias, y luego está en el cuerpo técnico tomar nuestras sugerencias o realmente estar de acuerdo o no y ellos bajo su impronta y trabajo llevar adelante lo que crean oportuno”.

Alonso dijo que se quedará a terminar su tarea pese a que exista gente a la que no le agrade.

“Tengo contrato hasta diciembre donde debo cumplir una serie de objetivos y donde si no los cumplo daré un paso al costado y me iré, pero soy consciente y tengo la certeza de que no solo voy a cumplir este año, capaz que alguno no le gusta, pero voy a cumplir el siguiente y el siguiente porque estoy convencido de que vamos a tener una gestión exitosa”.

Respaldo al técnico

Alonso dijo que el técnico Gutiérrez cuenta con su total respaldo para permanecer en el cargo.

“Álvaro tiene la confianza suficiente de nosotros. Lo conozco bien a Álvaro. No soy ajeno a lo que puede llegar a dar porque lo tuve como entrenador, Confío en sus posibilidades. Y el tema no es si realmente me gusta o es más bonita la forma que tiene de jugar, no. Confió en la forma que tiene de llevar adelante un grupo, de transmitir a sus jugadores y las charlas que tenemos son intercambio de opiniones buenas y Álvaro después termina decidiendo. Lo veo con ganas, apuntando a diciembre y ganador del Campeonato Uruguayo. Es que yo no hablo para vender humo. Tenemos que cerrar filas, tenemos que hacernos fuertes todos, porque no es únicamente el área deportiva, sino que todos y principalmente los hinchas. Si entramos en la vorágine que te lleva el fútbol cuando no se consiguen los resultados yo soy el primero que tengo sentido común. Se instaló esto porque no conseguimos acortar las chances”.