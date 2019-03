Amorín Batlle pide a Talvi y a Sanguinetti terminar con los "agravios" en la interna colorada

El senador y precandidato a la Presidencia por el Partido Colorado (PC), José Amorín Batlle, pidió a sus contrincantes, Ernesto Talvi y Julio María Sanguinetti, terminar con la campaña de "agravios", algo que le ha hecho "muy mal en el pasado" a esa agrupación política.

Así lo expresó Amorín Batlle, líder de Uruguay Batllista, en un acto en Trinidad (Flores). Allí dio la bienvenida al expresidente Sanguinetti, quien el pasado 1 de marzo anunció oficialmente su precandidatura a la Presidencia. Sanguinetti, de 83 años, competirá en la interna colorada con el economista Ernesto Talvi y Amorín Batlle.

"Hoy ya estamos todos en la cancha y a todos vamos a convocar para no emitir agravios entre nosotros. Porque eso le ha hecho mucho mal al partido en el pasado y de los errores del pasado tenemos que aprender", afirmó el senador. De esta manera, pidió que la interna colorada se destaque por el planteo de "ideas" y su competencia. "Es lo que el país necesita y es lo que a los batllistas nos sale mejor: pensar en el futuro, en las cosas que vienen", agregó y pidió "honrar" al partido.

Aunque la vuelta de Sanguinetti al ruedo político en los últimos meses aumentó los rumores de una precandidatura a la Presidencia, no fue hasta el pasado viernes que el expresidente terminó por confirmar su aspiración. En una entrevista reciente con El Observador Talvi reconoció que "desde siempre" imaginó que el expresidente volvería a candidatearse. Sanguinetti le había ofrecido su apoyo al líder de Ciudadanos, pero este lo rechazó porque no quería heredar el aparato político y electoral del expresidente.

Asimismo, antes de que Sanguinetti oficializara su candidatura, el líder de Ciudadanos había pedido al expresidente y a su sector (Batllistas) que no lo usaran como "pretexto" para justificar su vuelta al ruedo. "Nosotros lo que no quisimos es que se nos endosara la responsabilidad (...) Y decir: 'yo soy medio víctima de las circunstancias, tengo que ser candidato porque Bordaberry se fue y porque Talvi no aceptó mi apoyo'. Me parece una caracterización injusta de la realidad", afirmó Talvi.