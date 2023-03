Ana Leite, atleta: "Que nos vean por nuestra capacidad y no por nuestro género"

Ana Leite es atleta, entrenadora de atletismo y preparadora física de los árbitros. Se hizo lugar en un mundo netamente masculino y destaca como uno de los desafíos que tuvo que sortear en su carrera el "poder demostrar" que sus capacidades "están a la par" que las de sus compañeros, "que no hay diferencia por ser mujer sino que lo que hago lo hago por lo que puedo hacer y no por mi género".

Entrevistada para el ciclo de El Observador, 5 preguntas a 5 mujeres respondió sobre cuáles son los desafios que siguen enfrentando las mujeres, sobre las expresiones de desigualdad y sobre los logros alcanzados.

Mirá el video:

1. ¿Cuáles crees que son las principales expresiones de desigualdad que viven las mujeres en la actualidad?

En desigualdad principalmente creo que las posiciones de liderazgo todavía siguen siendo un lugar a igualar por las mujeres. Hay una amplia mayoría de hombres y eso trae aparejadas también otras desigualdades como las condiciones económicas, de menor capacidad (económica), de toma de decisiones. Me parece que esa es la desigualdad más grande ahora.

2. ¿Cómo se puede contribuir al cambio desde las personas y las organizaciones?

Desde las personas, como mujeres tenemos que mostrar lo que somos capaces, capacitarnos de la mejor manera, mostrar nuestro trabajo, dejar que nos vean por nuestra capacidad y no por nuestro género. Ese es el desafío más grande que tenemos. Desde las organizaciones, seguir con campañas de concientización social y colectiva de salir del rol del hombre líder en el trabajo y la mujer líder en su casa, entonces debemos concientizar sobre que somos pares y que ambos podemos tener las mismas funciones en ambos lados.

3. ¿Qué desafíos siguen enfrentando las mujeres que aspiran a posiciones de liderazgo?

Hay un desafío muy importante que es el tema de la maternidad que si bien es algo biológico mejorando las políticas en cuanto a licencias que pueden ser elegibles podía ayudar a que esas posiciones tomadas no corran riesgo, que se pueda elegir si es la mujer la que se quedarse en su casa durante los primeros meses con su bebe o puede ser el hombre, dependiendo de lo que quiera cada familia. Ese es también un tema importante para no postergar la maternidad que a veces por compromisos laborales uno la posterga. Es importante permitir que las mujeres accedan a los cupos que se tienen que dar ahora un poco obligatoriamente, que las pruebas de las empresas o las selecciones no tengan sesgo de género que pueda entrar una por capacidad y no por género.

4.¿Cuáles fueron los desafíos que más se presentaron en tu carrera?

En el ámbito del deporte lo más importante es sentirme yo misma una más dentro del grupo que es mayoritariamente masculino, poder demostrar que mis capacidades están a la par que mis compañeros, que no hay diferencia por ser mujer sino que lo que hago lo hago por lo que puedo hacer y no por mi género.

5. ¿Cuáles destacarías como las principales conquistas del movimiento de las mujeres en los últimos años?

Me parece que está siendo una gran concientización ya desde la base, las generaciones más chicas vienen con una cabeza bastante más abierta y no solamente las mujeres, también los hombres. La ley de aborto es un conquista bastante importante que te permite tener un poder mayor en caso que lo necesites, tener mujeres líderes en determinadas posiciones, en ámbitos como el deporte, la política, los medios de comunicación hace que las generaciones mas pequeñas tengan una referente a quien seguir, con quien soñar y eso es algo muy importante. Me parece que tenemos que seguir demostrando desde nuestro lugar que sí se puede e inspirar a generaciones que vienen con una cabeza más abierta y bastante más deconstruida a lograr cosas grandes.