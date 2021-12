Ancap: ¿cómo afecta el paro a la refinería de La Teja y en qué caso sería necesario importar combustible?

El paro convocado por la Federación de Ancap para este martes incluyó una medida inédita: la paralización de la refinería de La Teja por primera vez desde el retorno a la democracia. Esto generó que el ente también respondiera con una medida: ya anunció que había comenzado los trámites para importar combustible en caso de ser necesario.

¿Cuáles son los efectos de paralizar la refinería? ¿Ancap tendrá la necesidad de importar combustible por un paro de 24 horas? Estas preguntas no tienen una única respuesta y dependen de varios factores. Si la medida sindical no se extiende y no genera problemas adicionales, el ente petrolero no tendrá la necesidad de importar combustible pero, según advierten desde Ancap, la paralización de la refinería puede generar algunos inconvenientes que podrían perjudicar el abastecimiento.

"No es verdad que exista necesidad de importación de combustibles por el paro de la refinería, Ancap tiene stock suficiente para el abastecimiento durante varios días según consta en los inventarios. Nuestro pueblo se merece que le digan la verdad, cosa que no hace Ancap, ni alguna de sus autoridades en declaraciones públicas", sostuvo Fancap en un comunicado emitido este martes.

"Si la parada de la refinería dura tres o cuatro días es posible que tengamos suficiente combustible para abastecer a la población pero si pasa algo, que es posible porque es una parada no planificada no es algo normal en la refinería, si no arranca en condiciones normales podemos tener problemas de suministro", sostuvo Stipanicic este martes a Informativo Sarandí.

Si bien el paro dura 24 horas, el presidente de Ancap explicó a El Observador que al paralizar la planta el proceso para ponerla en funcionamiento con todas las unidades puede llevar varios días y recién entre viernes y sábado la producción podría estar normalizada.

"La refinería es como una bombita incandescente. Cuando está prendida no se quema nunca, se quema cuando prendés y apagás. Es lo mismo. Marchando está todo estable, armonizado en temperaturas y presiones pero en en el proceso de parado y puesta en marcha puede pasar cosas muy graves", aseguró.

La refinería de La Teja hace cuatro años que no se paraliza ni para mantenimiento y el paro "de golpe" puede generar problemas en el funcionamiento de la maquinaria como fisuras (conocido como cracking).

Sin embargo, los trabajadores tienen otra visión sobre la paralización de la refinería y entienden que todo se hizo dentro de los parámetros establecidos. "Fancap y Ancap definieron una parada segura y planificada, en el acta que firmamos en conjunto se especifica claramente que se procederá a parar las unidades según los procedimientos e instrucciones de parada de plantas habituales priorizando la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones", dice el sindicato en el comunicado.

Para Ancap, sin embargo, este paro "rompe todos los umbrales ambientales". El ente pretolero evalúa la posibilidad, si es necesario, de importar gasolina y supergás. Ancap ya había importado 40 mil metros cúbicos de gasoil que inicialmente eran para UTE. Sin embargo, ante este contexto se los va a quedar como respaldo porque "viene altísima la zafra de gasoil y se podría complicar el abastecimiento local". Además, suspendieron la exportación de 17 mil metros cúbicos de gasolina que estaba previsto.

"La demanda está muy alta, los stocks no son suficientes y no podemos correr el riesgo de que en los próximos cuatro o cinco días la refinería presente alguna dificultad mecánica y tengamos productos sin especificación. Es una medida normal que ante un problema en la refinería salimos a importar", afirmó el presidente de Ancap.

Según dijo la empresa en un comunicado, "desde el 11 de agosto, el impacto de las medidas sindicales en Ancap generó una pérdida de US$ 600 mil". El documento afirma que desde esa fecha la administración "solicitó en 39 oportunidades el otorgamiento de guardias gremiales para la continuidad de algunas operaciones" y sin embargo "más de la mitad (21) fueron negadas por el sindicato".

El lucro cesante por cada día en que esté detenida la producción será entre US$ 300 mil y 500 mil, afirman en Ancap.

El presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez dijo a El Observador que, dado que Ancap hizo caer el convenio colectivo que estaba vigente hace 30 años de forma unilateral, en donde estaba acordado que se brindaran guardias gremiales durante los paros y movilizaciones en la refinería de La Teja, los funcionarios decidieron no enviarlas. "Lo hizo caer hace 10 días. Quisimos negociar para que se mantuviera hasta que negociáramos uno nuevo y eso nos obligaba a brindar las guardias, pero Ancap se opuso", aseguró. El convenio también incluía algunos beneficios para los trabajadores que el ente decidió retirar.