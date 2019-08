Ancap ganó US$ 26 millones en el primer semestre

Ancap obtuvo una ganancia de US$ 26 millones en el primer semestre del año, según informaron autoridades de la empresa este miércoles. De esa manera continúa por una senda de resultados positivos. La petrolera estatal cerró 2018 con ganancias por US$ 88 millones y allí completó su tercer año consecutivo con números a favor.

Había ganado US$ 15 millones en 2016 y US$ 39 millones en 2017. En contraste, entre los ejercicios 2011 y 2015 la empresa pública había acumulado pérdidas por US$ 800 millones.

En julio, Ancap dio detalles sobre nuevos instrumentos de gestión de riesgos que había tomado para reducir su exposición ante a evolución del tipo de cambio y la cotización del barril de petróleo.

Según informaron autoridades de la empresa en ese momento, con las medidas tomadas se consiguió reducir US$ 14,3 millones el costo del crudo respecto al mercado y lograr así mantener sin cambios las tarifas de los combustibles para el semestre comprendido entre julio y diciembre.

