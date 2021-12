Ancap reducirá como mínimo a la mitad mezcla de biodiésel con gasoil desde enero

El Directorio de Ancap resolvió este jueves 23 de diciembre introducir cambios en la producción y mezcla de biodiésel con el gasoil de su subsidiaria Alcholes del Uruguay (ALUR) desde el próximo 1º de enero. Un artículo votado en la última ley de Rendición de Cuentas elimina la obligatoriedad de la mezcla del 5% con gasoil e impide que Ancap traslade el sobrecosto de $ 1,5 por litro sobre el precio que pagan los consumidores uruguayos. Esto porque desde el próximo año la Ursea no incorporará el sobreprecio de ese biocombustible local al Precio de Paridad de Importación (PPI) del gasoil que calcula mensualmente.

El ente petrolero optó por aplicar un proceso de transición mientras se buscan opciones comerciales para colocar esa producción y por eso solo mezclará un máximo de 2,5% de biodiésel por cada litro de gasoil en caso que ALUR no tenga dónde vender ese biocombustible.

Una de las posibilidades que llegó a analizarse en el menú de opciones fue la de directamente bajar la cortina a esa unidad industrial pero en los últimos meses surgieron opciones comerciales que pueden darle sustentabilidad al biodiésel de ALUR.

De acuerdo a la resolución del Directorio de Ancap, a la que tuvo acceso al El Observador, se advierte que "la eliminación de la mezcla, siendo necesaria para la reducción del costo del gasoil de Ancap, puede implicar perjuicios económicos y financieros inmediatos en el grupo". El cierre definitivo de la división biodiésel de ALUR implicaría pasar a pérdidas unos US$ 11,5 millones en el balance de esa subsidiaria, que es lo que resta amortizar aún de las inversiones a 20 años que se realizaron en esa unidad de negocio donde hoy trabajan unas 40 personas.

Nuevas oportunidades

En un pasaje de de la resolución del Directorio, se indica que la "nueva realidad" puede abrir para ALUR "nuevas oportunidades de líneas de negocios y nuevos mercados donde colocar su producción de biodiésel", que hoy destina en su totalidad a Ancap.

"En el mercado internacional se observa una demanda creciente y sostenida de biocombustibles, subproductos y derivados y contactos comerciales ya realizados con diversos actores, muestran que las capacidades y habilidades desarrolladas por ALUR y sus activos industriales son de valor para potenciales clientes o aliados estratégicos", indicó Ancap.

En ese contexto, se consideró que era de "interés" de Ancap y ALUR "mantener la operación" de la planta de Capurro para "asegurar la disponibilidad de su oferta para captar las referidas oportunidades de negocio". El ente petrolero añadió que ALUR "está trabajando en conjunto con los productores de granos para obtener la certificación ambiental de sus materias primas, para asegurarse los mejores precios de sus productos en los mercados de exportación".

Reducir la mezcla en forma transitoria

Actualmente, ALUR está en plena ejecución del Plan Canola 2021 y al 31 de diciembre de este año, prevé tener en sus existencias aproximadamente 32.600 toneladas de esa oleaginosa, además de aceite crudo de ese grano y 7 mil toneladas de grano de girasol. "Ello representa un volumen de materia prima y productos intermedios suficientes como para cubrir un mínimo de cuatro meses de la demanda obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2021, lo que hace conveniente mantener algún nivel de mezcla menor al actual de manera transitoria".

De todas formas, Ancap sostiene que este nuevo cambio legal que elimina la obligatoriedad de la mezcla de biodiésel con gasoil "lleva a la urgente necesidad de replantear la estrategia productiva y comercial de ALUR que puede requerir temporalmente la continuidad del abastecimiento a Ancap".

El Directorio de Ancap resolvió encomendar a la gerencia general, que lidera Ignacio Horvath, "la negociación para la modificación o sustitución del contrato actual de suministro de biodiésel producido por ALUR, para asegurar la compra del volumen que no pueda ser comercializado en otros destinos o mercados, sin superar el 2,5% del volumen total previsto para cubrir la demanda de Gasoil 50-S del mercado uruguayo contenida en la iniciativa presupuestal para el ejercicio 2022".

También se encomendó a la gerencia de Ancap "el análisis y evaluación de prestar a ALUR servicios administrativos y logísticos para la exportación de biodiésel" de acuerdo con el marco legal vigente.

Asimismo, se encomendó a los representantes de Ancap en el Directorio de ALUR "a disponer todo lo necesario en el ámbito de dicha empresa para la reformulación de los planes de negocios vigentes".

El Poder Ejecutivo definirá la próxima semana que tarifas de los combustibles se aplicarán desde el próximo 1º de enero. Por este efecto del biodiésel el precio del gasoil debería reducirse $ 1,5 por litro. También hay que contemplar qué mostrará el último PPI al 26 de diciembre (hasta ahora pauta una caída del 10%) y las ganancias extraordinarias que tenga ANCAP por la venta de gasoil a UTE por la exportación de energía eléctrica a Brasil.

El contrato con Cousa

El contrato de molienda que ALUR tiene con la aceitera Cousa está vigente hasta 2029, y debe notificar tres años antes (2026) que no lo seguiría utilizando. Fuentes oficiales habían advertido a El Observador que la forma en cómo se estructuró ese contrato (durante la gestión del Frente Amplio) dejó en una posición de debilidad a la estatal uruguaya.

El contrato take or pay (hay que pagar aunque no se use la molienda ) establece el pago de casi US$ 10 millones por la molienda de 170 mil toneladas (base soja) a Cousa. En un régimen normal, la producción de ALUR alcanza un volumen que está entre las 150 mil y 155 mil toneladas, pero está habilitada la posibilidad de llegar a moler 260 mil toneladas anuales pagando un adicional variable en caso que surjan nuevos destinos para la exportación de biodiésel.