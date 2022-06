Andrés Lima: hay ollas que "no reciben ni un kilo de arroz del Mides"

El intendente de Salto, Andrés Lima, aseguró que en su departamento hay ollas populares y merenderos que "no reciben ni un kilo de arroz del Mides" (Ministerio de Desarrollo Social). En un acto organizado por la agrupación 'Seregnistas de a pie' en un comité de base de La Teja el pasado domingo, el jerarca se despachó contra una "política económica del gobierno que beneficia a muy pocos".

"Si no fuera por muchos frenteamplistas solidarios a lo largo y ancho del país, la situación social sería más crítica", sostuvo Lima, que está recorriendo varios departamentos en el marco del lanzamiento de su espacio político, en un camino que tiene como norte alcanzar el Senado en 2024.

"Allá (en Salto) tenemos un colectivo que nuclea a más de veinte ollas y merenderos. No reciben ni un kilo de arroz del Mides. De no ser por el gobierno departamental y el aporte solidario de empresarios de pequeñas y medianas empresas, y de uruguayos solidarios, era imposible que hoy pudieran cumplir o responder a la exigencia de una situación económica que se va agravando, y sobre todo con el invierno", manifestó.

"No hay recursos para políticas sociales, pero sí hay más de US$ 100 millones para ampliar rutas en las zonas del este", reclamó. "No digo que no lo hagamos, pero hay otras prioridades. Capaz que las podemos posponer por un tiempo", dijo el intendente de Salto.

Consultado por El Observador, el jefe comunal apuntó que el Colectivo de Ollas y Merenderos de Salto –que nuclea a unas 20 iniciativas solidarias– tiene como único apoyo del Estado a la Intendencia de Salto. Lima aseguró que la comuna cede mensualmente $ 250 mil mensuales en víveres, y que el colectivo se encarga de distribuirlo entre las ollas.

El director del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Ignacio Elgue, defendió en cambio que con la llegada de la pandemia el gobierno instaló el sistema de comedores en Salto. "Cuando se arma este sistema es para que no existieran ollas, y el intendente lo sabe bien", declaró a El Observador el jerarca cabildante, cuyo organismo está en la órbita del Mides.

"Con la pandemia se hizo una asociación donde el Inda proveía los alimentos, el Ejército cocinaba y la intendencia los repartía en cuatro puntos", contó. "Trabajamos en conjunto hasta que la intendencia hizo una cocina propia, donde es el hogar estudiantil", planteó. "Cuando el intendente se hizo cargo no tenía ningún apoyo, y ahora en dos años tienen un comedor del Sistema de Comedores, y con el Mides han tenido un soporte que nunca tuvieron los 15 años antes", respondió.

La cartera apostó en el interior a convenios entre el Inda y los gobiernos departamentales, a diferencia del camino escogido para el área metropolitana, con una provisión de víveres a través de la organización Uruguay Adelante, contratada de forma directa.

Las ollas populares no escaparon a la polémica política en el interior, cuando el intendente blanco de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo en entrevista con El País que esas iniciativas "son para hacer política". "Tenemos comedores, no creemos en las ollas populares, tratamos de llevar adelante políticas de alimentación de día y de noche, y tender la mano al que más lo necesita", había declarado.