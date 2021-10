Angus del Norte y Braforazo: comenzó con 100% de preofertas y fue "tremendo remate" de Zambrano

Zambrano & Cía realizó una nueva venta en conjunto de Angus del Norte y Braforazo, donde vendió reproductores y vientres Angus y Braford. Alejandro Zambrano, director del escritorio, contó a El Observador que este fue “un tremendo remate”, y que la novedad fue que la venta fue la primera de la zafra en arrancar con todos los animales preofertados.

“Fue un remate muy lindo, de los mejores de los que hemos hecho en esta actividad conjunta”, expresó el rematador.

En Angus del Norte se puso a consideración una oferta de la cabaña Bella Vista, de Gustavo Quevedo y familia; y en Braforazo, quienes ofertaron fueron las firmas La Victoria, de Adela Sarasola de Rospide e hijos; Los Paredones, de Sucesión Ricardo Mattos Moglia; y El Tigre, de José Miguel Saldaña.

La torada Angus promedió US$ 3.151 y obtuvo un precio máximo de US$ 3.960. En total se colocaron 17 ejemplares machos de esta raza. También se vendieron 30 toros Braford a US$ 3.158 de promedio, el valor máximo de estos reproductores fue US$ 4.680.

Por otro lado se dispersaron vientres. Las vacas Angus SA preñadas se vendieron a US$ 1.092 de promedio mientras que las vacas Braford tatuadas y preñadas se colocaron a US$ 985 de promedio.

“Las firmas entienden muy bien lo que es la filosofía de la cabaña. Más allá de la oferta genética y la presentación entienden el vínculo con los clientes, tienen un muy buen trabajo con la clientela que es de todo el año, y eso, acompañado de una muy buena oferta, generó que se diera un buen remate”, comentó Zambrano.

Preoferta: una herramienta instalada

El rematador destacó que la preoferta es una herramienta que se incorporó definitivamente a la zafra de remates y que “le da agilidad y dinamismo a las ventas y ayuda a vincular a compradores con vendedores”.

Según dijo, el equipo de Zambrano & Cía está muy contento porque esta herramienta, que inicialmente se impulsó en los remates por pantalla en el consorcio de Plaza Rural, según destacó, se haya instalado en las comercializaciones de cabañas.

Cumpleaños y homenaje

En esta oportunidad, la venta coincidió con el cumpleaños de Carlos Arocena, amigo y colaborador en Artigas del escritorio. Según contó Zambrano, durante el remate se le realizó un homenaje.