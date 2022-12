Año lectivo 2023: ¿por qué se acortan y retrasan las vacaciones de invierno?

Antes de que acabe el año, los padres más precavidos (y pudientes) empiezan a planificar las vacaciones del próximo invierno. Por eso la cantidad de días de receso que la Administración Nacional de Educación Pública le otorga a los escolares (y cuándo caen) son de los datos más esperados por las familias. Para el año lectivo 2023 llega con novedades.

El Codicen aprobó este miércoles el calendario lectivo que dará comienzo el lunes 6 de marzo para los escolares más pequeños (de primero a tercer grado de Primaria) y que iniciará un día después para los más grandes (de cuarto a sexto). En el mismo documento se establece que las vacaciones de invierno serán de una sola semana (entre el 17 y 21 de julio), dentro de la cual coincide el feriado de la Jura de la Constitución. Y el receso de primavera será de solo tres días (del 20 al 22), entre los que se incluye el día del maestro. ¿Por qué?

Las autoridades educativas optaron por retornar al régimen previo a la pandemia, en que la escuela pública tenía una sola semana de vacaciones de invierno para “ganar” más días de clase en el año.

En la administración anterior, el entonces Consejo de Primaria liderado por Irupé Buzzetti había acortado las dos semanas históricas de receso a una sola. A cambio, en primavera se agregaban dos días para que el receso de setiembre sea de una semana entera (coincidente con el día del maestro).

Ahora que terminó la emergencia sanitaria —y por tanto deja de pedirse el receso de dos semanas consecutivas para cortar con las epidemias de enfermedades respiratorias invernales—, el Codicen entendió que debía ajustar el calendario para que se ganasen más días de clase. Sin contar los posibles paros, las asambleas técnicas de docentes u otros imprevistos, los escolares más pequeños tendrán 185 días lectivos, los mismos que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En ese sentido, el presidente del Codicen, Robert Silva, explicó que se “retrasaron” las vacaciones de julio para la tercera semana de ese mes “para ganar un día más por el feriado del 18 (de julio)”.

Pese a ese intento de las autoridades de ganar días lectivos, hay dos factores que hacen que los escolares uruguayos carezcan de la misma exposición áulica que varios de los países más desarrollados. Por un lado, las vacaciones de verano se extienden durante muchos días consecutivos (casi ochenta días libres). En otros países esa cantidad se distribuye en el año y se acorta el receso estival. Mucho más en países como Dinamarca, Australia, Japón o Israel que tienen más de 200 días de clase. Por otro, los escolares uruguayos acuden en su mayoría a centros educativos de un solo turno, por lo cual las horas de clase duran una mañana o una tarde.

“La letra con frío no entra”

Durante la pandemia del covid-19, las vacaciones escolares de invierno volvieron a su razón de origen: motivos sanitarios. Porque a principios del siglo XIX se entendió que las epidemias de infecciones respiratorias (sobre todo de la gripe) hacían que los alumnos y los docentes tuviesen que ausentarse demasiados días y que era necesario cortar con la transmisión viral. No solo en Uruguay, la poetisa y maestra chilena Gabriela Mistral popularizó la frase “la letra con frío no entra” en referencia a la necesidad de que los niños de zonas más vulnerables tuviesen un descanso en las semanas más cruentas del invierno.

El inspector de Primaria Abel J. Pérez firmó una resolución en julio de 1915 que decía: “El elevado número de licencias que anualmente se conceden por enfermedad justificada es testimonio sobrado elocuente de la medida en que el interés de la propia enseñanza reclama especiales contemplaciones para la salud de los maestros”, por lo que se establecieron vacaciones “del 16 al 31 de julio de cada año” (que luego se cambió).

En las escuelas rurales (antes llamadas escuelas chacra) el receso era un poco anterior porque se contemplaba un corte en invierno por la zafra de las cosechas de esa época del año, en un momento en que las familias (incluso los niños) estaban abocadas a las tareas del campo. José Pedro Varela había autorizado esas licencias especiales.

¿Y por qué ahora no se sigue con la razón sanitaria? La nueva evidencia confirma que la transmisión viral no se da solo en la escuela y que la circulación de los virus respiratorios (como los de la gripe o el VRS) pueden no siempre seguir una marcha lineal. El mejor ejemplo es este año en curso, donde los hospitales pediátricos estuvieron saturados hasta noviembre dados los contagios de virus respiratorios en menores.

Además, la evidencia que quedó más firme tras el covid-19 es que la mayoría de virus respiratorios tienen su transmisión por el aire (no solo las gotículas que se expulsan al hablar y exhalar, sino también las partículas de menor tamaño), por lo cual no tiene sentido que no haya escuela y los niños se encierren en un teatro o un cine con escaza ventilación.

En ese sentido, el recorte de días de vacaciones es pensado, sobre todo, como un descanso, y se intenta que aquellos padres que no pueden tomarse licencia no tengan que procurar los cuidados para sus pequeños dos semanas consecutivas. A costa de este cambio se afectaría la actividad turística y teatral típica de los inviernos.

Los colegios privados habilitados, por su parte, deben cumplir con el mínimo de días lectivos del año y el calendario base, aunque tienen la posibilidad de empezar antes los cursos y tomar hasta cinco días de asuetos distribuidos en el año, con lo que algunos harán dos semanas de vacaciones en julio.