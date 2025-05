"Duele irse": la emocionada despedida de conductor de Canal 5 y la razón de su salida

"No me merecía tanto cariño, pero no tengo dudas de que no son mis compañeros, son mis amigos. Gracias por dejarme ser quién soy, por no dejarme caretearla y enseñarme todo lo que hoy sé. Difícil que encuentre un lugar que me demuestre el cariño que sentí hoy. Simplemente gracias, estoy un poco en shock aún", agregó.

Los nuevos programas que empiezan este lunes en Canal 5

Este lunes, luego de las elecciones departamentales que marcan el debut de la nueva programación, comenzarán nuevos ciclos en el canal estatal.

Luego del final de Modo país, el lunes se estrena Cinco sentidos, un nuevo periodístico matutino que tiene como conductora a Gabriela Lavarello, que viene de ser una de las informativistas del canal. Lavarello estará acompañada por Diego Zas, la periodista de El Observador Carolina Delisa, Virna Castelli como movilera, y Ana María Mizrahi como columnista.

También comenzará un programa deportivo en la tarde, el segmento infantil El canal de la niñez, y la renovación de los informativos del canal, que ahora tienen como conductores de su edición central a Lorena Bomio, Juan Ignacio Romero y Laura Rodríguez.