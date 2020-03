Ante psicosis se dispara venta de productos de primera necesidad

Es viernes a media tarde y Uruguay se acaba de enterar de que al menos hace diez días convive con la presencia del coronavirus. Marcelo, un trabajador del sector logístico, ya tiene lleno el carrito de supermercado. Lleva rollos y rollos de papel higiénico, latas de comida como para más de un mes, desinfectantes varios y jabones para suplir el ya agotado alcohol en gel.

“Venía a comprar para mí y le terminé comprando a mi madre y mi hermana”, aclara el hombre, cosa de “no quedar como un loco”.

“Yo en un momento pensé que estaba entrando en la psicosis y decidí no comprar nada. Ahora todo el mundo empezó a comprar y decidí que era el momento. Pero no está bien lo que está pasando, porque no se necesita tanto”, comenta a El Observador.

La paranoia es uno de los principales coletazos de la enfermedad que ha devuelto a la palabra “viral” el significado que en estos años parecían haberle arrebatado las redes sociales.

Esta situación de psicosis llevó al presidente Luis Lacalle Pou a pedir en la conferencia de prensa de este viernes, a la población que sea solidaria. “Es parte de nuestra preocupación. Veíamos a la gente sobrecargando sus carros. En esto hay que ser solidarios, generosos, y saber que todos los uruguayos necesitan abastecerse. Estamos en una situación compleja pero no hay necesidad de acopiar”, dijo.

Carla Colman

Además de los efectos sobre las vías respiratorias y el sistema inmunológico –que solo en ciertos casos puede derivar en cuadros graves– la capacidad de contagio ha sembrado el pánico en todo el mundo, desde hospitales y aeropuertos hasta el Macromercado de San Martín.

“No sabés lo que es esto. Peor que las fiestas”, grita un hombre al teléfono mientras maniobra el carrito con la otra mano. Diego, jefe de piso del supermercado, dice que el señor no miente y que el volumen de ventas supera al de fin de año, más allá de las obvias diferencias entre los productos demandados en uno y otro caso.

“Esto fue como de cero a cien. Ayer jueves de la nada se multiplicó la demanda y las ventas. Entre las imágenes de otros países y la sensación de que la confirmación era inminente, la gente empezó a abastecerse”, explica a El Observador.

$3.500 costaba este viernes. una caja con 50 tapabocas en una farmacia céntrica. Encargados del local dijeron que hasta hace poco la misma caja salía $ 200. La OMS aclaró que no hay evidencia de su utilidad para proteger a personas no enfermas y se recomienda solamente para personal de la salud.

Según el trabajador, la demanda de productos de primera necesidad –como fideos, arroz, leche, azúcar– se multiplicó “entre por dos y por tres”, al igual que los productos de limpieza y desinfección. “Si bien nosotros somos mayoristas y la gente viene a hacer surtidos mensuales, ahora se están llevando como para tres meses”.

Andy, desde una de las largas filas, dice tener provisiones suficientes para “aguantar hasta julio”. Ya venía haciendo acopio desde hace unos días, “apenas se puso feo en Italia” y “por si la cosa se complica y hay que bajar las persianas”.

Como movido por el mismo instinto de supervivencia, un hombre convence a su pareja de llevarse un paquete más de toallitas femeninas. “Ahí quedan de las verdes. Mirá que después no podés salir”.

“Es como una corrida bancaria”, dice Lucía, quien desde la puerta de su farmacia en el Centro de Montevideo va avisando a los clientes que el local ya cerró y que espera reponer el alcohol en gel para el día siguiente. “La gente ve que los demás están comprando y vienen”.

Su socio, visiblemente agotado por una nueva jornada de corrida, da instrucciones para suplir al alcohol en gel. “Mezclás agua y jabón y ya está”.

Carla Colman

Diego, el jefe de piso del supermercado, fue testigo de cómo se esfumó el alcohol en gel. “Lo poco que había hoy lo traje yo mismo en un carrito y parecía un promotor. Entregaba de a tres o cuatro y se me fue todo en cinco minutos”, cuenta ahora mientras repone las botellas de alcohol isopropílico, uno de los sustitutos elegidos por el consumidor.

A las 12 de la tarde llegaron mil botellas. A las cinco y media quedaba solo una, escondida en la oscuridad de la góndola.

El alcohol en gel es lo que más les cuesta reponer, tanto a las farmacias como a los supermercados. “Los proveedores no tienen y entregan de a puchitos. Pedís mil y entregan trescientos”, comenta el jefe de piso que, en cambio, aclara que no ha habido ningún problema con el abastecimiento de alimentos. “Esto recién arranca. Hay qué ver cuánto dura”.

Ciudadanos de riesgo

Carla Colman

En el carro de Micaela predomina el papel higiénico junto a algunos desinfectantes. Es gerenta de un hogar de ancianos, por lo que trabaja con el público de mayor riesgo y tiene que extremar los cuidados.

Comenta a El Observador que cuentan con un riguroso protocolo de higiene en los funcionarios y que acaban de prohibir las visitas de los familiares. Dice que obviamente hubo quejas por la medida pero que alcanza una frase para demostrar las razones. “Mejor no verlos una vez que no verlos nunca más”, dijo.

Las sociedades médicas y las cátedras universitarias de medicina elevaron al Ministerio de Salud Pública un documento con “recomendaciones conjuntas para el manejo clínico de la infección” por el coronavirus COVID-19. Allí se indica que los factores de riesgo para una mala evolución son la edad avanzada, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, diabetes, inmunosupresión, entre otras.

Las organizaciones de la salud en todo el mundo también han recomendado poner paños fríos a la psicosis colectiva.

"No generar caos en la población"



El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), Antonio Ameijenda, indicó que integrantes de la gremial hablaron con la industria y recomiendan “no generar caos en la población”. Dijo que hay “un buen stock de productos para satisfacer” a la población, por lo que agregó que “no va a faltar nada”. Ameijenda añadió que algunos comercios “ya se han preparado para esta inconsistencia debido a la experiencia con otros países”. “Si bien es algo a lo que no estamos acostumbrados, Uruguay va a salir bien”, concluyó.