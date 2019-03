Ante riesgo de quedarse sin bolsas, comerciantes plantean cobrarlas a fines de marzo

Para el presidente de la Asociación Uruguaya de Supermercados (ASU), Daniel Menéndez, la realidad en los locales comerciales es innegable y solamente genera interrogativas: "Hay poco stock de bolsas, tanto en los locales como en los proveedores. Hay que ver como se resuelve para llegar al 30 de junio con las bolsas”, dijo a El Observador.

La situación de la falta de bolsas se debe a que el decreto que reglamentó la Ley de uso de bolsas plásticas, que fue promulgada el 17 de agosto de 2018, establece dos fechas diferentes como plazos para la entrada en vigencia de la ley.

Por un lado, el 1° de marzo de 2019 vencía el plazo para la inscripción en un registro de fabricantes e importadores, y a partir de ese día quedaba prohibida “la fabricación, importación, distribución, venta y entrega, a cualquier título, de las bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables”.

Por otra parte, el resto de los puntos de la normativa se harán exigibles a partir del 30 de junio de 2019: esto es el cobro de las bolsas en los comercios y las sanciones para quienes incumplan la ley, que van de 10 a 10 mil UR (entre $11 mil y $11 millones según los valores actuales).

El problema es que, desde antes del 1° de marzo, los almacenes y supermercados se debían abastecer de bolsas suficientes como para tener stock hasta junio. Las nuevas bolsas compostables todavía no se pueden adquirir porque aún faltan resoluciones que permitan importarlas desde Europa, lo que se estima ocurrirá dentro de 70 u 80 días. “Para que sean compostables que sirvan tienen que tener las verificaciones del LATU. Ahí tiene que pasar por un proceso de laboratorios, de análisis, que aún no está pronto", aseguró Fernando Jacobo, delegado de la Asociación Uruguaya de Industrias Plásticas (AUIP).

“Ya las fábricas dejaron de producir este mes y ahora tenemos que manejarnos con el stock que hay, tanto en los comercios como en las fábricas. Nosotros creemos que se va a llegar muy justito con el stock. La próxima vez que tengamos que reponer va a ser con las de la nueva variedad”, explicó a El Observador, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández.

Ante esta situación, Fernández planteó la idea de comenzar a cobrar las bolsas ya existentes antes del 1° de julio a un precio inferior a $4 -que es el precio fijado- con tres propósitos: evaluar "a qué realidad marcha el consumo", saber "cuánto invertir luego en la nueva variedad que serán más caras" y, evidentemente, luchar contra la falta de stock porque estiman que cuando las bolsas se empiecen a cobrar el consumo bajará "estrepitosamente".

“Nosotros ya estuvimos reunidos con el Ministerio (de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente) y nos dieron carta blanca, ahora nos estamos reuniendo con socios nuestros y los grupos de compra y demás, para de repente hacer un intento antes de fines de marzo. Comenzaremos con un precio tentativo para ir poniendo sobre la mesa una realidad que se viene”, dijo Fernández.

Menéndez, de la Asociación Uruguaya de Supermercados, aseguró que no han tomado "una decisión corporativa" para lidiar con el problema sino que cada negocio "desde lo particular está analizando el tema".

De todas formas, están analizando "todos los vericuetos" para que "cuando funcione (la ley), funcione bien".

“Hay que ver el nivel de stock de bolsas, hay que ver hasta cuando los proveedores pueden entregar las bolsas actuales, también se están analizando las experiencias en el interior del cobro de bolsas. Y también está el otro tema: ¿qué pasa si a una cajera se le olvida de facturar una bolsa? ¿Qué pasa si se le pegan dos bolsas y se le va una debajo de la otra? ¿Qué pasa con las cajas de autocobro, la gente va a pasar las bolsas por el sistema o se van a olvidar?”, cuestionó Menéndez.

Caso a caso

Jacobo, dueño de una importadora de bolsas plásticas y delegado de la AUIP, informó que este miércoles mantuvo una reunión con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para analizar una posible prórroga al plazo del 1° de marzo para continuar fabricando e importando bolsas con el material que se utiliza actualmente.

Según acordaron, aunque “los plazos no se tocan", la Dinama permitirá una prórroga "en casos justificados".

"Van a ser flexibles puntualmente, caso a caso, para que no haya relajo en el mercado. En cada caso, explicando con razones justificadas, van a tratar de ser flexibles durante estos días de marzo y después sí serán más estrictos. Ellos dicen que el 1° de junio es el plazo intocable”, sostuvo el empresario.

La empresa de Jacobo, Dafylmar S.A, seguirá entregando bolsas, según dijo su propietario, pero estima que su stock llegará "hasta mayo con suerte". Espera, como espera la Dinama, que la producción de bolsas compostables comience antes para no quedarse sin mercadería.

“Esto es un proceso de cambio. No es de un día para el otro. Como toda transición va a ser una etapa que habrá que ir corrigiendo día a día. Y esto fue lo que nos transmitió Dinama, que va a estar abierto a entender situaciones puntuales, para no armar problemas. Si bien quieren que disminuya el consumo de bolsas, entienden que no se puede dejar al país sin bolsas”, concluyó.