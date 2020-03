Antel, UTE y OSE negaron información solicitada por Alfie y pusieron cargos a disposición

Los directorios de Antel, OSE y UTE negaron la información solicitada por el director de OPP, Isaac Alfie, y pusieron sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo.

El lunes pasado, Alfie pidió a esas tres empresas públicas y a Ancap que remitieran información con proyecciones de costos para estudiar un ajuste tarifario. Este miércoles, día en que vencía el plazo para contestar, Antel, OSE y UTE enviaron respuestas similares desestimando la solicitud.

El directorio de UTE le respondió a Alfie que "la información ya se encuentra en su poder", además de aclarar que la mayoría frenteamplista está en contra del aumento de tarifas. "El actual Directorio de la administración se encuentra integrado en su mayoría por miembros del gobierno anterior. Es pertinente recordar en esta instancia que este Directorio no ha propuesto, al igual que el Poder Ejecutivo anterior, realizar un ajuste tarifario", señala la nota firmada por el presidente Gonzalo Casaravilla y el secretario general Jorge Fachola.

El directorio de Antel, por dos votos contra uno, aprobó una resolución en la que señala que "el actual Directorio se encuentra integrado en su mayoría por miembros del gobierno anterior" y que "resolvió junto con el Poder Ejecutivo anterior no proponer ajuste de tarifas". "No corresponde que se tome una definición económica financiera tan relevante por nuestra parte", agrega la respuesta de Antel, que no contó con el visto bueno del director nacionalista Gustavo Delgado. Los firmantes fueron el presidente Andrés Tolosa y la secretaria general María Nieves.

Fuentes de OSE dijeron a El Observador que su respuesta manejaba términos similares. En los tres casos, los directorios señalaron que los cargos están a disposición del nuevo gobierno. La redacción de las respuesta va en línea con lo acordado este martes por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio, que recibió a los jerarcas de las cuatro empresas públicas y definió que la contestación incluyera la negativa de la izquierda al ajuste.

En la reunión también se resolvió poner los cargos a disposición del nuevo Poder Ejecutivo, intimando así al gobierno a renovar las autoridades de los entes. "En el entendido que el gobierno que usted representa pretende llevar una política con respecto a las empresas públicas que no se comparte por este Directorio –en particular en lo que refiere al ajuste de tarifas– desde ya se manifiesta que los cargos están a disposición del Poder Ejecutivo", manifestaron Casaravilla y Fachola.

La respuesta de Antel fue casi un calco. "Dado que el gobierno que usted representa pretende llevar adelante una política con respecto a las empresas públicas que no se conoce por la mayoría de este Directorio, no corresponde que se tome una definición económico financiera tan relevante por nuestra parte. Sin prejuicio, señalamos que los cargos están a disposición del Poder Ejecutivo", escribieron Tolosa y Nieves.

Ancap contestó

La presidenta de Ancap Marta Jara, que no participó de la reunión del Secretariado, anunció vía Twitter que la empresa envió la información solicitada por Alfie. "El equipo técnico de Ancap elaboró información de costos para la OPP, que remití esta tarde. Comprometidos con información de calidad, transparencia, eficiencia, competitividad y gestión de riesgos", escribió.