Antía está a favor de "la copita de vino" y controlará "tarde en la noche" en la temporada en Maldonado

El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional por "el grupo de intendentes" e intendente de Maldonado, Enrique Antía, aseguró en conversación con El Observador que está a favor de la propuesta planteada por su compañero de partido, Luis Lacalle Pou, sobre permitir que los conductores puedan circular con 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre. "Nosotros proponemos cero alcohol por encima del 0,3. Es algo racional. El 0,3 es una medida de alcohol que no disminuye las características de respuesta del conductor", sostuvo Antía.

"Hasta el 0,4 se le permite a pilotos de aviación en distintas normativas internacionales. En Europa creo que entre el 100% y el 95% de los países está en 0,3 o 0,4 o 0,5. 0,0 no hay nadie. En América casi todos están con 0,3, 0,4, 0,5", explicó el precandidato blanco. "Los únicos inteligentes somos los uruguayos que estamos con el 0,0", ironizó.

Antía dijo que su propuesta no es solamente permitir el 0,3 sino trabajar para que los conductores no superen ese promedio. "Nosotros decimos cero alcohol por encima del 0,3 porque hay que ir en a una política en serio de contralor, prevención y gradualidad en las sanciones. Duras, pero graduales, porque hay que educar. Creo que se está en un camino que no es el más correcto y que además no ha dado buenos resultados", subrayó.

El líder del sector político del Partido Nacional que agrupa a varios intendentes blancos como Sergio Botana y Eber Da Rosa, dijo que "está bueno que los jóvenes no se acostumbren a tomar alcohol" y que "hay que hacer una política de control del alcohol", pero sostuvo que "no hay ningún inconveniente hasta el 0,3".

Controles en Maldonado

El jefe comunal pretende flexibilizar los controles en la temporada en Maldonado, generando un cambio en el control de alcohol en el tránsito, en relación con la administración anterior. "En Maldonado, en el otro gobierno, había una costumbre muy mala en la que salían los inspectores, se paraban en la puerta de un boliche y en un par de horas hacían 14, 15 procedimientos de alcoholemia, hacían su changa, se levantaban entre 30 y 40 mil pesos para el bolsillo de ellos y después se iban para sus casas. Esa no es la manera de controlar la alcoholemia", dijo.

"Nosotros cambiamos la normativa en la cual, en vez de un 25% del valor de la multa, el inspector se lleva solo un 15% de la multa efectivamente cobrada. No hacemos más las inspecciones solos sino que lo hacemos junto con la policía de tránsito. Los equipos que controlan la alcoholemia en Maldonado lo hacen bien, en serio y se respeta, agregó.

El jerarca hizo énfasis en que los controles se harán "tarde en la noche": "Nosotros principalmente salimos a hacer los controles en la madrugada que es cuando aparecen los casos que hay que efectivamente controlar y donde se cometen excesos", explicó.