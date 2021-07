Antía quiere turismo de vacunas para la primavera

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo estar a favor de habilitar la vacunación para turistas a partir de la primavera y así adelantar la temporada de verano. "Creo que podríamos hasta, llegado el mes de noviembre, tener un un camino de vacunación para todos aquellos que nos visitan. Sería una buena inversión del gobierno tener vacunas para todos aquellos que no se han vacunado y vienen con un PCR libre y sean vacunados acá", aseguró este domingo en rueda de prensa.

Antía también planteó que la vacunación pueda ser suministrada por el sector privado "porque eso adelantaría la temporada, generaría oportunidades más tempranas" y, a su vez, "habría mucho turismo" si las vacunas pueden ser suministradas a personas que llegan desde otros países, según el audio de la conferencia difundido por Radio Uruguay.

El intendente remarcó que mientras no se defina la vacunación a turistas, solamente recibirán a extranjeros que estén inoculados. "Nosotros aspiramos a estar en condiciones de recibir a todos aquellos que nos quieran visitar y estén vacunados. A los que no se vacunaron ya les digo que no los vamos a recibir, me parece. Porque habiendo este problema pendiente tenemos que cuidar a nuestra gente", sentenció.

"Yo hablé con gente del gobierno y son muy optimistas en cuanto a la apertura de fronteras dentro de un par de meses", agregó, pero señaló que la temporada de verano será posible si las personas continúan cuidándose contra el virus. "Si no nos cuidamos, corremos el riesgo de que se vuelvan a cerrar fronteras".

Maldonado tiene actualmente 267 casos activos de coronavirus y se encuentra en nivel naranja en el Índice de Harvard con 12,18 contagios cada 100 mil habitantes en los últimos 7 días. A su vez el 69,38% de su población se vacunó con al menos una dosis mientras que el 57,39% ya recibió ambas.

El presidente Luis Lacalle Pou señaló el domingo que la idea sigue siendo abrir las fronteras en primavera. "Estamos pensando en ese horizonte. Tenemos siempre la obligación de ir tratando de anticiparnos. Como uno de los sectores más golpeados que tenemos que ayudar a reactivar es el turismo, si así lo permite lo que venimos viviendo y las nuevas variantes, tenemos pensado en primavera abrir la frontera para algunas personas que estén inmunizadas".