Antivacunas, pandemia y desgaste: los motivos de Salinas para renunciar

El ministro de Salud, Daniel Salinas, dejará su cargo el próximo lunes 13 de marzo, exactamente tres años después del comienzo de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El jerarca acusó "un desgaste muy importante", y aseguró que "la pandemia jugó" en su renuncia, así como manifestaciones en su contra por grupos como los "antivacunas".

"La pandemia jugó, y cosas que la gente recibe. El afecto de la ciudadanía (...), pero también algunas manifestaciones, como situaciones desagradables en actos patrios, de grupos antivacunas. No son algo bonito para uno y para la familia", expresó el ministro saliente en entrevista con el programa En Perspectiva (Radiomundo).

En el acto del aniversario de la Jura de la Constitución del 18 de julio de 2022, realizado en la Plaza Matriz, Salinas fue el encargado de dar el discurso en nombre del gobierno, que centró en la política contra el coronavirus. Su presencia y sus palabras fueron abucheadas por un grupo de antivacunas presente en el evento, que gritó al ministro cosas como "genocida", "traidor" y "vendepatria".

Según Salinas, situaciones de estilo lo llevaron a preguntarse: "¿Yo quiero esto para el resto de mi vida?". "¿Quiero seguir con este estilo de vida los próximos 10 años o quiero cultivar mis lazos familiares?", consultó nuevamente, y enfatizó que "la vida del político es muy sacrificada".

El cabildante volvió a ser consultado sobre si repensaría una vuelta a la política como candidato, pero aseguró que si antes era "95% médico", como indicó en declaraciones anteriores, ahora lo es en un 99%.

"Creo que fue más que suficiente", afirmó el ministro, y tras ser consultado sobre si "ya está" su actividad política, dijo: "Yo digo que ya fue".

Salinas mantiene su idea de volver a trabajar como médico, para lo que espera tener "entrevistas de trabajo", y también aguarda "volcar parte de la experiencia" que tuvo en la "gestión de crisis" para que "quede en el haber de futuros gestores", aunque no dio detalles de cómo piensa hacerlo.

"Mire que se viene un problema en salud"

El ministro de Salud, que será sustituido en su cargo por la exdirectora general de Coordinación del Ministerio de Salud Karina Rando, recordó que ya era consciente de la posible llegada del coronavirus antes del 13 de marzo de 2020.

Más de un mes antes, el 10 de febrero, el entonces ministro electo mantuvo una reunión con Gonzalo Moratorio, Pilar Moreno y Gregorio Iraola, científicos que luego aportarían a la lucha contra la pandemia, en la que le presentaron una "exposición" sobre el coronavirus. Esta reunión fue recomendada a Daniel Salinas por su hermano Gustavo, que es neumólogo grado 5 e investigador del Institut Pasteur.

El cabildante recordó que antes de que asumiera el gobierno también le advirtió a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, sobre la llegada del virus, en un encuentro que también fue su carta de presentación: "No me conocía, me presenté, le dije 'mucho gusto' y 'mire que se viene un problema en salud que hay que tener una previsión, una contingencia económica para hacer frente a esto'".

Según Salinas, Arbeleche aún recuerda ese encuentro, e ironiza que para ella cuando el ministro le explicaba sobre el coronavirus le estaba hablando "en otro idioma". Luego el ministro destacó que "el Fondo Covid", impulsado por el Ministerio de Economía, "fue una gran solución".

El jerarca dijo que "en ningún momento" se arrepintió de aceptar el cargo cuando supo que iba a tener que enfrentar el coronavirus, aunque admitió que nunca pensó que la pandemia "fuera de una magnitud como tuvo", con "17 millones de fallecidos" en el mundo y alrededor de 7.600 en Uruguay. "Fue una gran epidemia, existió y fue un hecho", expresó.