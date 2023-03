Antonio Palma negó injurias y amenazas contra un árbitro de juveniles

El dirigente de Nacional Antonio Palma emitió este martes un comunicado a través de su cuenta de Twitter (@tonybolso) en el que afirma enfáticamente que no insultó ni amenazó al juez que lo denunció en un partido de juveniles disputado entre Rentistas y Nacional.

Por esa denuncia, la Comisión Disciplinaria de Juveniles de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sancionó a Palma con 45 días de suspensión, pero Nacional interpuso un recurso de revisión que será evacuado este miércoles.

"Me veo en la obligación de poner en claro varios hechos y dichos que circularon en las últimas horas y que NO SON CIERTOS", expresó Palma que en el comunicado recurrió al uso de palabras en mayúsculas para enfatizar sus dichos.

"Hace más de una década que estoy vinculado a la vida directriz de Nacional desde distintos estamentos y comisiones y siempre vinculado a las divisiones FORMATIVAS, donde precisamente los dirigentes asumimos una doble responsabilidad: la del rol que asumimos y la de predicar con el ejemplo para miles de chicos que se están FORMANDO en el ámbito deportivo. En más de una década JAMÁS TUVE UNA SANCIÓN, DENUNCIA, EXPULSIÓN, ni tan siquiera un inconveniente con parciales, familiares, rivales ni mucho menos árbitros, y eso que voy prácticamente a todos los partidos de FORMATIVAS y a los que no asistí seguro fue por razones excepcionales", expresó el hijo del presidente de Liverpool, José Luis Palma, quien ingresó a los cuadros dirigenciales de Nacional en 2016, bajo la presidencia de José Luis "Puma" Rodríguez.

"No insulté al árbitro ni a sus asistentes, mucho menos pude haber amenazado a nadie (no está en mi naturaleza). Ante el reclamo del DT de nuestra categoría respecto a su expulsión, y tras escuchar que la respuesta fue "hagan una carta a donde quieran", SÍ le dije "claro que la vamos a hacer" y le solicité el nombre tras lo cual me retiré caminando solo de la cancha de forma natural y con mucha calma", agregó.

En la denuncia estampada en el informe confidencial por el árbitro, la cual fue ampliada, se dijo que Palma invadió el campo de juego, se puso cara a cara con el juez, lo insultó y le pidió el nombre amenazándolo con cortarle la carrera.

"Jamás voy a permitir que se me atribuyan conductas que van más allá de la pasión de una justa deportiva como el insulto denigrante o la cobardía de una amenaza", concluyó el directivo.

En el comunicado, Palma no hizo referencia alguna al hecho de que el juez solicitó el nombre de Palma para elaborar el confidencial -dado que no lo conocía- y desde Nacional le dieron un nombre diferente para evitar que fuera sancionado.

