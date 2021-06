Anuncian capacitación sobre herramientas disponibles para la producción eficiente de corderos

Los bajos indicadores reproductivos del rebaño ya no sólo representan un freno a cualquier política de expansión de carne ovina de calidad, sino que acotan la actividad a los suelos marginales del país, impidiendo que la especie se acerque al potencial que la investigación nacional demuestra como alcanzable, afianzando el falso axioma de que criar ovejas no es rentable.

Ese concepto fue expuesto por Gianni Bianchi, ingeniero agrónomo y veterinario, tutor de un curso internacional a distancia que comenzará el 21 de junio, titulado “Herramientas disponibles para la producción eficiente de corderos” (ver detalles en plusagro.uy).

Bianchi sostuvo a El Observador que “la implementación y/o respuesta de muchas prácticas conocidas desde hace tiempo por la ciencia varía en función de una serie de mediciones que pudiendo realizarse en los animales no se hacen, determinando la imposibilidad de saber con razonable grado de exactitud las razones que determinan los resultados reproductivos parciales o finales y –muchas veces– escepticismo por parte de los productores”.

“La ejecución sistemática de mediciones que permitan conocer con razonable grado de precisión el proceso de cría, involucrando los machos y particularmente los vientres, arrojaría en el corto plazo incrementos significativos en los principales indicadores reproductivos y, por ende, en el resultado económico, tras la implementación de las medidas de manejo, estrategias de alimentación, prácticas sanitarias y decisiones de mejoramiento genético disponibles y ya evaluadas por la investigación nacional”, indicó.

Añadió que “paralelamente, y contrariamente a lo esperado, la instrumentación de estas medidas facilitaría el manejo y por ende el trabajo con la hacienda, hecho controvertido y señalado muchas veces como limitante para la cría de ovejas, desterrando el ‘más o menos por ciento’ y ‘objetivizando’ la gestión pecuaria se mejoraría sustancialmente el diálogo entre el dueño del establecimiento y los operarios de campo y entre ellos y el técnico asesor que necesariamente debe operar en la práctica. En definitiva, lo que no se mide, no se conoce; lo que no se conoce, no se gestiona y lo que no se gestiona, no se mejora”.

“La capacitación a través de cursos asincrónicos, profundizando, actualizando e integrando los conocimientos disponibles en producción ovina, con énfasis en la carne, se consideran de suma relevancia y más que un costo una inversión en el corto y largo plazo”, dijo Bianchi.

También remarcó que “no hay que ir a Oceanía para ver productores ovinos que hacen muy bien las cosas. Hoy en el país hay productores que están señalando casi el doble del promedio nacional con guarismos de 140-150 corderos/100 ovejas encarneradas”.

Esos productores “se han capacitado y cuentan con mano de obra calificada y técnicos que los asesoran de forma estructural y no coyuntural. Estos sistemas son más riesgosos, exigen más permanencia en el predio, demandan –como ya se señaló– más mano de obra calificada y brindan más oportunidades de trabajo para agrónomos y veterinarios que no están en el Estado o en alguna institución de transferencia”, expresó.

“Creo que todos coincidiremos, salvo el mayor riesgo que asume el empresario que lo lleva adelante, que todo lo que trae aparejado estos sistemas son beneficios. Esto es un ejemplo de lo que se puede lograr con capacitaciones integrales, aunque también hay desafíos para esos productores, que el país y la institucionalidad vinculada al rubro debería atender rápidamente: salida razonablemente competitiva a las dos producciones más importantes que tiene la oveja en Uruguay, la lana (toda la lana y no sola la destinada a la vestimenta) y la carne, valorando como corresponde aquellos que producen corderos súper pesados y magros fuera de zafra y contribuyen a desestacionalizar la oferta de corderos, permitiendo el acceso a mercados de alto valor, hoy abastecidos mayoritariamente por Australia”, concluyó.

