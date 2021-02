Arbeleche contra Astori: "Acá no hay una ministra de Economía que quiera ser presidenta"

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, cuestionó este miércoles al exjerarca frenteamplista Danilo Astori y dijo que, a diferencia del contador, no tiene aspiraciones presidenciales.

"Aquí no hay una ministra de Economía que quiera ser presidenta ni candidata de nada. Acá los uruguayos pueden tener la seguridad de que hay una persona con un equipo muy potente y responsable atrás que trabaja todos los días para cuidar lo que es de todos los uruguayos, para crecer más y tener más empleo", señaló en una entrevista con Telenoche cuando le preguntaron si el gobierno descartaba subir impuestos si la economía se deterioraba, una de las promesas de campaña más reiteradas por Luis Lacalle Pou en 2019.

En su respuesta, la ministra agregó que, a diferencia de "muchos ministros de Economía anteriores que querían ser presidentes de la República", ese no es su caso.

Sin mencionarlo explícitamente, Arbeleche se refirió a Astori, quien fue precandidato presidencial del Frente Amplio en 2009 y luego coqueteó con esa idea en 2018, aunque declinó la competencia debido a la falta de respaldo en las encuestas.

"Quizás la perspectiva sea otra. Acá no es el caso", zanjó la jerarca del gobierno de Luis Lacalle Pou al ser consultada sobre una eventual suba de impuestos en lo que queda del período.

Respecto a esto último, si bien insistió en que el gobierno no optó por "el camino de los impuestos", el Ejecutivo no está "enamorado" de una "idea".

"Este gobierno ha optado por no ir por el camino de los impuestos. ¿Eso quiere decir que si en la caja estructural fuimos a fondo, ahorramos, hicimos todo lo que posible y no se puede hacer nada más eficiente haya que ir por ese camino? Acá no nos enamoramos tampoco de una idea, el mundo cambia, esto es dinámico. Eventualmente no podemos decir que nunca en la vida vamos a hacer tal cosa", señaló Arbeleche.

Tabaré Vázquez prometió en la campaña de 2014 que en caso de ser presidente no habría aumento de impuestos pero su segunda administración con Astori al mando del equipo económico debió aplicar entre cosas un ajuste fiscal a través del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.