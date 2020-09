Arbeleche sobre el Presupuesto: "Los números no tienen demasiado margen"

Tras entregar el proyecto de ley de Presupuesto este lunes, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que no los números presentados no tienen demasiado margen para ser cambiados en el Parlamento. "Más allá de la riqueza de la discusión parlamentaria, que siempre se encuentra algo para mejorar, los parámetros, los números por dónde va, no tienen demasiado margen", dijo la jerarca este martes en Telenoche.

Arbeleche destacó que hubo un "trabajo en equipo" y que ya fue presentado a los integrantes de la coalición de gobierno. Sin embargo, aclaró que no hay un "compromiso" con cada uno de los incisos de la ley. Leé también Alfie optimista en volver a una senda de crecimiento fuerte para generar empleo La ministra señaló que para el armado del Presupuesto se trabajó en dos "carriles", con reuniones técnicas y con al menos un encuentro con cada ministro y con el presidente de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leandro Cipriani. "En esas reuniones ha sido bien claro que el foco es la persona. No vamos a medir el presupuesto por lo que se lleva cada inciso, cada institución, inclusive cada programa. Lo importante es que le llegue al alumno, que le llegue al paciente", afirmó. Respecto a las reacciones de la Universidad de la República (Udelar), que no tuvo un aumento en su presupuesto, Arbeleche dijo: "Los lineamientos del Presupuesto han sido los mismos para todos los incisos. Udelar cae en una de estas instituciones, no hay un trato menos favorable". Leonardo Carreño La ministra explicó que hay un cambio en la lógica de hacer el presupuesto. Se pasó, dijo, de una "lógica incremental", que consistía en agregar elementos a los programas y que generó un aumento del gasto, a una lógica de hacer que los recursos "rindan". "No (hay que) dar por bueno lo que viene, revisar lo que se hace", subrayó. A su vez, Arbeleche dijo hubo un trabajo conjunto con la Universidad Tecnológica (UTEC) que tuvo un "buen diálogo" con el presidente del Codicen, Robert Silva, que este lunes también presentó el presupuesto de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Salario y empleo "No hay pérdida salarial en el Presupuesto que presentamos ayer", respondió Arbeleche consultada sobre el planteo de la oposición de que el proyecto presentado presenta una resignación salarial. "Es incorrecto. No hay ni resignación salarial ni hay pérdida de las jubilaciones. Quizás la mala interpretación venga porque toda la masa salarial que paga el gobierno, en términos del producto disminuye a lo largo de los años del presupuesto. Todo lo que se paga baja por la política de no cubrir todas las vacantes. Pero es importante que ni hay gente que se despide ni pérdida del salario real", dijo. Camilo dos Santos Para respaldar su respuesta, Arbeleche dijo que en el artículo 4 del proyecto de ley se establece que "el poder adquisitivo de los trabajadores públicos se va a mantener". La ministra dijo que el Presupuesto se basa en que que "las políticas lleguen a las personas" y en "darle aire" al sector privado para que haya inversión y empleo. "Todo el foco tiene que ser para aumentar el empleo y tener recursos para que las políticas sociales se mantengan. Que lo fiscal sea tal que siempre haya plata para mantener las políticas sociales", señaló.