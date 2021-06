Árbitro del clásico: Tejera, que estuvo en el lío Mejía-Estoyanoff, dirige su primer Nacional-Peñarol oficial

El árbitro Gustavo Tejera fue designado este miércoles para dirigir el clásico Nacional-Peñarol del domingo a las 16 en el Gran Parque Central, el escenario tricolor que luego de 92 años volverá a recibir el principal partido del fútbol uruguayo esta vez en el marco de la novena fecha del Torneo Apertura 2021.

El internacional desde 2018, de 33 años, dirigirá su primer clásico oficial este domingo en el estadio mundialista de los albos, donde lo acompañarán en la cancha los líneas Santiago Fernández y Matías Muniz, con Daniel Rodríguez como cuarto.

Diego Battiste

Gustavo Tejera

Además, el partido tendrá VAR con la presencia de Cristhian Ferreyra y Nicolas Tarán en las cabinas como responsables del sistema.

El recordado debut no oficial

Tejera, que además de su carrera deportiva es asesor de seguros, tendrá su primer clásico oficial este domingo, aunque tiene un único antecedente en partido entre los grandes pero de forma no oficial.

En enero de 2019 estuvo a cargo del clásico del torneo de verano en el Centenario, cuando se enfrentaron el Peñarol de Diego López y el Nacional de Eduardo Domínguez, partido que tuvo victoria aurinegra por 2-0 con goles de Agustín Canobbio y Gabriel “Toro” Fernández.

Aquel duelo tuvo un detalle más por el que se lo recuerda. Cuando promediaba el primer tiempo, el arquero tricolor Luis Mejía y el delantero aurinegro Fabián Estoyanoff protagonizaron un intercambio de golpes tras chocar en una jugada.

Tejera expulsó a ambos futbolistas que habían sido compañeros en Fénix y que hoy vuelven a compartir equipo en los de Capurro.

De aquel partido, varios jugadores volverán a estar en la cancha del Gran Parque Central este domingo.

Leonardo Carreño

Gustavo Tejera

Peñarol formó aquella vez con Kevin Dawson, Giovanni González, Fabricio Formiliano, Enzo Martínez, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Walter Gargano, Agustín Canobbio; Gabriel Fernández y Gastón Rodríguez, con los ingresos de Rodrigo Piñeiro, Yeferson Quintana, Cristian Rodríguez, Marcel Novick e Ignacio Lores, quien luego pasaría a los albos y este miércoles finaliza su contrato.

Nacional jugó con Luis Mejía, Guillermo Cotugno, Rafael García, Matías Viña, Axel Müller; Rodrigo Amaral, Gabriel Neves, Gonzalo Castro; Santiago Rodríguez; Octavio Rivero y Sebastián Fernández. Luego, entraron el arquero Guillermo Centurión, Matías Zunino, Kevin Ramírez, Joaquín Trasante y Agustín Sant'Anna.

En mayo de 2019 el juez sufrió un incidente luego de que su auto apareciera pintado con las palabra “bolso”, un escudo y la palabra "Audaf" (Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol) en la parte trasera del rodado.

“La verdad que en ese momento quedé shockeado porque nunca imaginé algo así”, contó Tejera a Referí en ese entonces. “No me voy a achicar, fue una pintada anónima, fue algo feo porque quedamos preocupados, pero esto es como cuando un ciudadano es robado, la vida continúa y hay que seguir para adelante. No me voy a achicar, voy a seguir arbitrando”, agregó.

Casi 100 partidos en el Uruguayo

Tejera comenzó su carrera como profesional, en Primera división, en el Clausura 2014/15, con su debut el 12 de abril de 2015 en el partido entre Defensor Sporting y Racing, con triunfo 2-1 para los violetas que eran dirigidos por Mauricio Larriera, hoy DT de Peñarol. En ese encuentro amonestó a Mauricio Affonso, Agustín Gutiérrez y Jesús Trindade de Racing y a Mauro Arambarri de Defensor.

Diego Battiste

Gustavo Tejera con el Cebolla Rodríguez y Macaluso

Su segundo encuentro fue en el Gran Parque Central, en el 3-2 de Tacuarembó FC ante Nacional por ese mismo torneo. Álvaro Gutiérrez era el DT tricolor, Iván Alonso abrió la cuenta para los locales y Aldo Díaz selló la victoria para la visita.

En total, según el portal livefutbol.com, Tejera ha arbitrado hasta el momento 95 partidos en el marco del Campeonato Uruguayo, siendo su última presentación la de este martes entre Wanderers y Cerrito.

Entre sus partidos más recientes tiene el de Peñarol y Rentistas (foto principal) en el Campeón del Siglo, en el que expulsó al aurinegro Ariel Nahuelpán y al colorado Martín González, lo que fue seguido por una corrida del argentino hacia el túnel y la posterior salida los dos equipos de la cancha hacia esa zona, luego volvieron a la cancha y continuaron el partido, sin ser amonestados por dejar el campo de juego.

Marcelo Umpiérrez

Gustavo Tejera en la final de la Supercopa 2020

Ha sacado un total 448 tarjetas amarillas (4.7 por partido), 22 tarjetas rojas por doble amonestación y 12 rojas directas.

Además, dirigió la final de la Supercopa Uruguaya 2020 que Liverpool le ganó a Nacional, partido en el que sacó 10 amarillas.

A nivel internacional sus comienzos fueron con la Libertadores sub 20 de 2018, en la que dirigió dos partidos.

En 2019, 2020 y 2021 arbitró partidos de la Copa Sudamericana, con un total de seis encuentros con 29 amarillas, dos rojas por doble amonestación y una roja directa.

Leonardo Carreño

Gustavo Tejera

El año pasado también tuvo su debut en la Copa Libertadores, con cinco partidos en los que mostró 32 amarillas.

VAR instalado y con pruebas

El clásico de este domingo tendrá VAR, en el regreso a la utilización del sistema de arbitraje en el futbol uruguayo luego de las pasadas finales entre Nacional y Rentitsas.

Los equipos llegaron este martes a Montevideo y ya quedaron instalados en el Gran Parque Central, donde a partir de este miércoles comenzarán a realizarse las pruebas para su funcionamiento.

Ferreyra y Tarán serán los árbitros a cargo del VAR.