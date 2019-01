Árboles caídos, calles inundadas y semáforos cortados: el efecto del temporal en Montevideo

El temporal que se registró en Montevideo este miércoles sumó árboles caídos a los que ya habían sido arrancados por los fuertes vientos del pasado 30 de diciembre, además de generar inundaciones en calles y semáforos cortados, según informó a El Observador el coordinador del Comité de Emergencia capitalino, Jorge Cuello.

"Desde el día 30 de diciembre hasta este miércoles se han denunciado 596 denuncias caídas de árboles en Montevideo. Las afectaciones mayores se dieron en municipios D, A, B y G, aunque los 8 municipios se vieron afectados", aseguró.

Las intensas lluvias que se registraron sobre todo en horas de la mañana afectaron también a algunas calles que se inundaron por ramas que obstaculizaron cañerías. "Hoy tuvimos algunas denuncias de saneamientos por alguna situación que se dio y también problemas con los semáforos. Lo de saneamiento, lo puntual y lo que más, fue lo de Camino Corrales y José Pedro Varela que fue una instrucción que se debió a una cantidad importante de ramas y suciedad que se generó el 31 y primero de enero", sostuvo.

Ahora! José Pedro Varela casi Camino Corrales. Varios vehículos quedaron en el agua estancada @TelenocheUy Teledia en vivo pic.twitter.com/4ay5Qx05sT — Leonardo Pedrouza (@LeoPedrouza) January 2, 2019

Según el reporte de Movilidad de la Intendencia, algunos semáforos se encuentran con problemas en la zona de Pocitos. Entre ellos, los de Bulevar Artigas y Canelones, Rambla y Jackson, Bulevar España y 21 de setiembre, y 26 de marzo y Julio César.

"Lo que pedimos a la población es que tengan cuidado, sobre todos los conductores, con la caída de árboles, más la suciedad. El piso está resbaladizo. La estabilidad y el frenaje de los vehículos no es la mejor, no hay que andar muy rápido. Y si hay algún cruce de agua que se vea desbordado, que no se pase por él, porque es una situación que ha traído fallecidos", comunicó Cuello.

UTE, por su parte, informó este miércoles que el temporal de las últimas horas sumó 3.898 hogares a los que ya se encontraban sin conexión en el interior del país. 1.507 fueron los afectados en la capital.