Archivaron el caso de abogada acusada por ofrecer a Astesiano un mejor trato con Fossati

La fiscal Cecilia Bonsignore archivó la causa contra la abogada Mayra Álvarez, acusada por la fiscal Gabriela Fossati por indicar que le habría ofrecido sus servicios al excustodio presidencial Alejandro Astesiano con el argumento de que con su defensa podría recibir un mejor trato porque conocía a Fossati, informaron fuentes de Fiscalía.

"No hay nada que corrobore la versión de Astesiano, que ella le transmitió que conocía a Fossati", detallaron desde el organismo.

Álvarez dijo a El Observador que nunca se presentó ante Alejandro Astesiano buscando ser contratada con el argumento de ser amiga de la fiscal Fossati, tal como fue acusada y denunciada, y aseguró que fue contactada por la esposa de Astesiano para cambiar la estrategia de defensa.

Esta versión fue corroborada por la esposa de Astesiano, quien declaró que fue ella quien la contactó "para ver si podía haber un cambio de defensa", con la intención de obtener "mejores resultados", pero sin mencionar que ella conociera a Fossati, detallaron desde Fiscalía.

"Él me preguntó mi opinión sobre el caso. Le dije que no podía decirle nada sin ver la carpeta. Me preguntó por su abogado y le dije que él lo conocía. De la fiscal me limité a decirle que era una dura y justa. Ese fue mi único comentario. Fue el único comentario que hice sobre la doctora", expresó la abogada.