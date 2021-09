Argentina: empresarios ven cambio de gabinete en el gobierno de Fernández y temen avance de La Cámpora

Al mundo empresarial argentino el resultado de las elecciones PASO 2021 no le genera un cambio de expectativas demasiado significativo, al menos en lo inmediato.

Los hombres de negocios entienden que no ven vocación por parte del gobierno de Alberto Fernández para tratar ninguno de los grandes temas sobre los que se viene insistiendo desde hace ya tiempo, por lo que un resultado como el de este domingo no generaría un volantazo.

Incentivos para la generación de puestos de trabajo y modificaciones en esquemas impositivos, a lo que se le debe sumar el reclamo por la normalización de las exportaciones de carne, son los puntos más críticos en el listado de pedidos de los empresarios. "Sinceramente no veo por qué ahora sí debemos esperar que llegue algo de lo que venimos reclamando. El gobierno desde hace tiempo mantiene una postura clara en cuanto varios temas. Al menos hoy, y pensando en que algo pueda cambiar, no podemos hacernos ilusiones", sostuvo Martín Cabrales, dueño de Café Cabrales y directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En este sentido, Cabrales coincidió con el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, quien también expresó la necesidad de encontrar soluciones a la problemática que hoy presenta la contratación de nuevos empleados, un abanico que va desde la prohibición de los despidos hasta los costos laborales que se deben afrontar.

Del lado del campo -sin dudas uno de los sectores más enfrentados con el gobierno del presidente argentino Fernández- la postura es idéntica. El reclamo por la normalización de las exportaciones de carne ya lleva varios meses, y el agro no ve que algo de esto pueda cambiar, al menos en el corto plazo.

"Es un gobierno que no tiene alternativas y va siempre para el mismo lado. Esto del recorte a las exportaciones ya lo vimos en la última gestión y así nos fue. No llama a un acuerdo; no se busca una salida. No veo qué pueda variar ahora, porque lo que están buscando es empoderarse", apuntó Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro.

Con este panorama de por medio, la apuesta de los empresarios pasa ahora por esperar a noviembre, cuando se realizarán las elecciones generales.

"Si allí se vuelve a confirmar un resultado adverso posiblemente tengamos alguna chance de que comiencen a escuchar un poco más, pero tampoco estaría tan convencido de esto", sostuvo un industrial.

Los empresarios entienden que un cambio de gabinete será ineludible, aunque temen que esto implique un crecimiento de La Cámpora dentro del gobierno

El otro gran punto que miran es lo que ocurrirá con el gabinete. Sostienen que no debería extrañar que se produzca un cambio de ministros, tal vez como golpe de efecto en la previa de las generales, o luego de esos comicios, como una forma de darle nuevos aires a la gestión.

En este sentido, las expectativas empresariales tampoco son las mejores, ya que sostienen que los ministros argentinos que están marcados como "cambiables" -Martín Guzmán en Economía, y Matías Kulfas en Desarrollo Productivo- son de los que mejor diálogo tienen con el sector.

"Si hay algún movimiento, el resultado terminará siendo que quien gane posiciones será la agrupación kirchnerista La Cámpora, como ya ocurrió con algunos cargos funcionarios que fueron removidos. En caso de que eso ocurra, todo será para peor porque lo que se terminará generando es una mayor radicalización", sostuvo uno de los empresarios consultados.

