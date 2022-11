Messi y Argentina eligieron yerba uruguaya para el Mundial de Qatar 2022 y estalló la polémica

La selección de fútbol de Argentina tomará una yerba uruguaya en el mundial de Qatar que comenzará el próximo 20 de noviembre. Uno de los integrantes de la utilería de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió en sus redes imágenes de las cajas que llevaron al país árabe, según Infobae.

Además de bolsas con caramelos, en las cajas, se ve yerba mate de la marca uruguaya Canarias. La variedad que tomaran los dirigidos por Lionel Scaloni es la serena.

Infobae recuerda que Luis Suárez contagió a Lionel Messi, cuando compartieron vestuario en Barcelona, a tomar yerba uruguaya. A través del capitán de la selección argentina, fue que otros compañeros adoptaron la marca Canarias.

Yerba canarias, si que sabe Messi pic.twitter.com/ahmTZ2FOwB — Leaan🚧 (@LeanMaartinez) October 27, 2021

El exdiputado de la Nación, Luis Mario Pastori, se quejó en su cuenta de Twitter de que su selección lleve una yerba uruguaya y señaló que “existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes”.

"Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", tuiteó el diputado provincial de Misiones.

Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación. pic.twitter.com/mxlQXUXtBt — Luis Mario Pastori (@luispastori) November 7, 2022

"Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. No?", añadió luego Pastori.