Argentina y el primer debate obligatorio entre los seis candidatos a presidente

Los seis candidatos a presidente que competirán el próximo 27 de octubre en las elecciones de Argentina debaten en la noche de este domingo en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Entre los seis competidores, están el presidente Mauricio Macri y el candidato Alberto Fernández, quien venció al mandatario en las primarias de agosto por una amplia ventaja y se encamina a ser quien ocupe la Presidencia en los próximos años.

AFP

El debate, fijado por ley, cuenta con varios ejes temáticos, consensuados entre la organización y los equipos de cada uno de los candidatos. El próximo fin de semana habrá otro debate y si hay un balotaje, otro más. Sin embargo, estos se harán en Buenos Aires. En concreto, quienes participan en el debate son Macri (Juntos por el Cambio), Fernández (Frente de Todos), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos), José Luis Espert (Unite por la Libertad y la Dignidad) y Roberto Lavagna (Consenso Federal).

Al comienzo del evento, todos los candidatos contaron con 45 segundos para presentarse. El primero en hacerlo fue Macri, quien aseguró que gracias al "esfuerzo de los argentinos" el país resolvió, en los últimos años, los "problemas que arrastraba desde hace décadas". "Estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos. En la ciudad de Buenos Aires, con más tiempo, logramos hasta lo que parecía imposible", dijo en relación a los dos períodos consecutivos en los que su partido gobernó la ciudad.

Seguido del presidente, llegó el turno de Fernández, acompañado en la fórmula presidencial por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos en Argentina (...) Hace cuatro años hubo otro debate. En ese, alguien mintió y otro dijo la verdad", dijo en relación al actual mandatario.

La política internacional fue el primer tema que tocaron los candidatos, que tuvieron dos minutos para exponer sus ideas. El Mercosur y Venezuela fueron los principales temas del segmento.

AFP

Fernández fue el primero en tomar la palabra y se explayó sobre la globalización, que aseguró no debería implicar que Argentina esté obligada a "estar de rodillas". El Mercosur, según señaló, "hace mucho tiempo que está abandonado" y pidió conocer la "letra chica" del acuerdo firmado entre ese bloque y la Unión Europea, ya que hay varios países de ese continente que se niegan a aprobarlo en el Parlamento. "No tengo miedo a la apertura, pero no voy a permitir que se lleve puesta a las industrias y al trabajo argentino", agregó. Además, dijo que reivindicará la "soberanía" de Argentina sobre las Islas Malvinas.

Macri, en tanto, destacó que cuando llegó al gobierno Argentina era uno de los países "más aislados del mundo", cuyo único socio estratégico era Venezuela. "Establecimos relaciones con muchísimos países, independientemente de su ideología", aseguró. Eso, según dijo, lo llevó a presidir el G20, así como a "relanzar" el Mercosur "codo a codo" con Brasil. También destacó que en su gobierno recuperó las "relaciones dañadas" con Uruguay y Paraguay.

Fernández no tardó en responder y usó sus 30 segundos para criticar a Macri. "Me impresiona cuando el presidente dice las cosas que dice. Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes. No entró un sólo centavo de inversiones de esas potencias", criticó. Y sobre Venezuela dijo que, "a diferencia" de Macri, no quería una intervención extranjera en ese país. "Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana", espetó.

La previa

La crisis económica argentina será el plato principal del primer debate entre los seis candidatos presidenciales. El presidente Macri aspira a otro mandato tras cuatro años de gobierno que dejan una economía endeudada y sumida en recesión, con 30% de inflación anual a agosto y 35,4% de pobreza, el nivel más alto desde el colapso económico de 2001.



Fernández, acompañado en la fórmula por la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), obtuvo 17 puntos de ventaja sobre Macri en las primarias del pasado 11 de agosto y, según los sondeos, ha ampliado la diferencia desde entonces. Los candidatos en algo más de dos horas, según lo resuelto por la Cámara Nacional Electoral, el ente organizador.



Según se resolvió de antemano, los moderadores no harán preguntas a los candidatos.

Economía

El punto más espinoso para Macri será la economía, un campo en donde el presidente "no tiene nada que mostrar", según dijo a la AFP el politólogo Raúl Aragón. "Macri tiene muy poco margen discursivo para hacer campaña, eso lo perjudica, mientras que del otro lado Fernández lo tiene todo y está siendo muy prudente con lo que promete", señaló.



Fernández de momento no ha dado detalles sobre el que sería su plan económico para salir de la crisis. Al mismo tiempo, muchos argentinos temen que sea un "títere" de Cristina Kirchner. Las estadísticas muestran que desde que asumió Macri se produjo un fuerte crecimiento de la deuda pública, incluido un crédito por 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno tomó en 2018 y que un año después busca refinanciar.



La deuda argentina alcanza los 383.000 millones de dólares, casi el total de la renta bruta nacional, según consultoras. El peso se depreció 68% desde enero de 2018 con múltiples corridas sofocadas a costa de reservas y de tasas de interés por encima del 80%, de las más altas del mundo.



Macri instrumentó una política de ajuste fiscal que incluyó despidos, recortes de subsidios, suba de tarifas de servicios públicos e impuestos. La contracara del ajuste fue el aumento del desempleo (10,6%) y de la pobreza, con una inflación anual estimada de 55% para 2019 y una caída de la economía de 2,5% para este año.

Con información de AFP