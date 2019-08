Arroceros analizan movilización para exponer su crisis al gobierno y la ciudadanía

Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), anunció que se analiza realizar una movilización para denunciar ante el gobierno y la ciudadanía la persistente crisis que afecta al arrocero, con una pérdida de competividad que establece que en la próxima siembra habrá nuevamente una caída del área, estimada en otro 10%.

En declaraciones a Eduardo Blasina, en el programa Tiempo de Cambio, en radio Rural, dijo que la propuesta llegó desde una de las ocho regionales, una estructura independiente a la directiva pero que es la base de la actividad gremial arrocera local, pero que la misma cuenta con el respaldo de la directiva de ACA.

Entre los detalles a resolver, está si esa movilización coincidirá con la que Un Solo Uruguay programó para el jueves 5 de setiembre a la hora 8 frente al Palacio Legislativo.

Lago dijo que los productores “no quieren ser pasivos” en el escenario en el que están padeciendo.

Cambia el gobierno, pero el partido se juega ya

En otro orden, si bien señaló que está la expectativa de interactuar con un nuevo gobierno desde el 1º de marzo próximo, sea cuál sea el partido que esté al frente del mismo, “el partido se juega ahora”, reflexionó, aludiendo al cercano comienzo de una nueva siembra del grano.

Alfredo Lago, presidente de la ACA.

La reunión con Benech

Sobre la reunión que hubo al inicio de esta semana entre las gremiales del agro y Enzo Benech e integrantes del equipo de trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MAGP), aclaró que el diálogo siempre ha existido y no es una dificultad, pero también dijo que persisten los problemas de competividad, algo inherente a todos los sectores del agro, fundamentado básicamente en los altos costos internos.

El presidente de ACA sostuvo que “hay entendimiento con el MGAP”, pero que eso no quiere decir que lo haya con el gobierno. Y resaltó que el ministro “está de acuerdo con la mayoría de los planteos nuestros”.

De todos modos, dijo que no ha tenido la capacidad de convencer a quienes toman las decisiones, aludiendo a actitudes que han adoptado el Banco Central del Uruguay (BCU), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y el ministro de Trabajo.

Lago observa, en ese marco, a varios actores del gobierno “trabajando en la campaña y la dedicación integral no está”.

El dólar debería estar ya en $ 40

En ese marco, admitió que uno de los planteos que se le hizo al ministro guarda relación con la tasa de cambio. Se le pidió un “libre mercado del dólar”, que cesen las intervenciones del BCU, que haya “un justo valor del dólar”. Lago señaló que el ministro no emitió opinión sobre eso, que no hubo un intercambio de opiniones en una reunión en la que desde el sector productivo se trasmitió el anhelo de que el BCU no intervenga, “ni para un lado ni para el otro”, para que la realidad local acompañe a la de los mercados competidores, básicamente en Argentina y Brasil, para mantener la competitividad, cuestión clave en un país agroexportador.

Agregó que en ese deseo la industria arrocera está alineada y señaló que en la interna del sector se entiende que $ 40 debería ser hoy el precio del dólar.

El valor de la moneda estadounidense es clave y un eventual ajuste no solo impacta en lo futuro, también en lo pasado, dado que rest el 75% del arroz cosechado en la zafra pasada por vender y hay mucho por elaborar y procesar, por lo tanto los movimientos cambiarios repercuten en las cuentas de la zafra pasada y pueden impactar en ingresos que fueron muy bajos.

Señaló, respecto al peso de ese factor en la competitividad medida a escala internacional y a modo de ejemplo, que desde la región y respecto a expectativas de negocios hacia el Medio Oriente hoy es mucho más viable exportar desde Argentina, Brasil y Paraguay, dados sus ajustes en tasa de cambio, algo en lo que “sigue estando relegado Uruguay”.

Incidir en una adecuación de las tarifas públicas par el sector productivo y en una mejora en la infraestructura vial fueron otros dos objetivos señalados. Respecto al último, Lago mencionó que en mercados competidores ya doblan la capacidad de traslado del grano por unidad.

Cada vez menos arroz

Sobre el área de siembra para 2019/2020, Lago estima que volverá a caer, que se sembrarán otras 10 mil hectáreas menos, alcanzando las 135 mil hectáreas cuando la cadena agroindustrial arrocera tiene capacidad para procesar lo procedente de más de 200 mil hectáreas, algo que ya se ha logrado.

Los recursos naturales están, en líneas generales agua hay en las represas, destacó, pero lamentó que sigan existiendo dificultades financieras, pese a los anuncios del Banco de la República cuya gestió no ha sido la esperada, viviéndose un momento clave previo a la siembra de definición de áreas en tanto se busca acomodar los endeudamientos.

El presidente de ACA, no obstante, dice que existen “expectativas” sobre que se haya alguna medida que genere incidencia en las definiciones de los cultivos de verano a tomarse en estos días”.

Lamentó que haya 1.500 productores menos cada año y así de 3.500 a 4.000 trabajadores menos en la actividad primaria, algo que “Uruguay entero lo está sintiendo mucho”.

“No quisiéramos resignarnos a esperar que el próximo gobierno sea quien sea tendrá que hacer algunos ajustes”, dijo, a la vez que remarcó que “hace mucho tiempo no hay una proactividad de parte del gobierno” y que el cambio de gobierno siembra dudas sobre lo que pueda avanzarse ya durante el primer semestre del año que viene.

Juan Samuelle

El costado medioambiental

Durante la reunión de las gremiales con Benech, Fernando García Prechac informó sobre temas relacionados con impactos de lo productivo en lo medioambiental. Lago celebró la “rápida respuesta” que hubo cuando surgió el tema de las cianobacterias y se pudo el foco en el agro a la hora de encontrar culpables. García Prechac expuso datos de un estudio científico primario en el que queda claro que no es responsabilidad sector agropecuario uruguayo, que hay diversos factores que generaron aquellos, como una baja salinidad en el Rio de la Plata, el exceso de lluvias en las cuencas regionales y una presión importante de los efluentes de las ciudades donde no hay saneamiento ni tratamiento.

El agro es el menor responsables, aunque se catalogó al sector agropecuario como desencadenante. Si bien eso quedó claro, “no por eso hay que dejar de ser proactivos”, dijo Lago, quien mencionó que el sector arrocero con su esquema de rotaciones de arroz con pasturas en las chacras es un ejemplo de procedimiento adecuado.