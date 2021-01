Asalto al Capitolio | Guía visual de la invasión al Congreso de EE.UU. por parte de los seguidores de Trump

La irrupción sucedió en plena sesión conjunta del Congreso para confirmar la victoria electoral del demócrata Joe Biden.

Los legisladores se apuraron a buscar refugio, el edificio fue clausurado y cuatro personas murieron en el desorden provocado luego de un mitin pro-Trump cerca de la Casa Blanca.

Te presentamos un recorrido en detalle de cómo se desarrollaron los hechos.

Poco antes del mediodía hora local (17:00 GMT), miles de personas se reunieron en el parque de La Elipse, en las cercanías de la Casa Blanca, para escuchar el discurso del presidente en un mitin llamado "Salva a Estados Unidos" (Save America).

Trump les dijo: "Vamos a caminar por la avenida Pensilvania... y vamos a ir al Capitolio y vamos a ir e intentar darles... a nuestros republicanos, los débiles... el tipo de orgullo y de audacia que necesitan para recuperar nuestro país".

Mientras terminaba el discurso, las multitudes empezaron a desplazarse en dirección al edificio del Congreso, a unos 2,4 kilómetros de distancia, donde se encontraron con barreras de la policía.

El Capitolio alberga las dos cámaras del gobierno de EE.UU. que conforman el Congreso: la Cámara de Representantes y el Senado.

Una multitud entonó cánticos y empezó a congregarse en ambos lados del edificio alrededor de las 13:10 hora local, forcejeando con la policía en las barricadas de metal.

Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y gas pimienta para tratar de mantener a raya a los manifestantes.

Los funcionarios de la policía luchaban por mantener el control de la situación mientras que los seguidores de Trump avanzaban hacia el edificio en múltiples frentes.

En el lado este, la multitud forcejeó hasta atravesar las barricadas en la Plaza del Capitolio y se desplazó a la entrada principal, donde rápidamente consiguieron acceso a la Gran Rotonda.

Una vez dentro, fueron a los salones de reunión de la Cámara de Representantes y del Senado.

Igor Bobic, periodista del medio estadounidense The Huffington Post, capturó el momento en que un grupo de hombres caminan enfrentando a un agente de la policía, que retrocede subiendo unas escaleras mientras el grupo de hombres lo sigue.

Here’s the scary moment when protesters initially got into the building from the first floor and made their way outside Senate chamber. pic.twitter.com/CfVIBsgywK