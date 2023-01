Así eligió José Fuentes a Zielinski como técnico de Nacional: charlas con cuatro presidentes, dos jugadores y seguir una línea

La elección del argentino Ricardo Zielinski como entrenador de Nacional estuvo acompañada de un largo proceso de estudio, que llevó al presidente José Fuentes a analizar en profundidad el tema y tomarse el tiempo necesario para decidir.

En una charla que Fuentes mantuvo con Referí, en la que abordó todos los temas, explicó por qué eligió a Zielinski como entrenador de Nacional y cómo llegó a él.

Aquí un adelanto de la extensa entrevista con el presidente de Nacional: "Lo venía siguiendo desde hace tiempo, desde Atlético Tucumán (junio 2017 a enero 2021). Me gustaba el perfil, y no mucho más que eso. Nunca había hablado con él. En este caso tratamos de buscar alguien que tuviera experiencia, que haya jugado Copa Libertadores. Repetto sabía jugar copas internacionales. Entonces buscaba un técnico con ese perfil. Cuando empecé la ronda traté de hablar con los presidentes o los dirigentes de los clubes en los que los entrenadores que teníamos en carpeta habían estado. En el caso de Zielinski hablé con todos ellos, con cuatro presidentes. Zielinski estuvo en cuatro equipos en los últimos 12 años (Belgrano 2011-2016, Racing julio-diciembre 2016, Atlético Tucumán 2017-2021y Estudiantes enero 2021-octubre 2022) y de forma consecutiva. En el que estuvo menos fue en Racing, y en los otros estuvo varios años. Y todos los presidentes fueron unánimes: me dijeron que es una garantía, que es un entrenador que jamás te va a generar un problema, que se adapta a la necesidad del club. Tiene clarísimo que si hoy estás en una competencia y por necesidad tenés que vender a un jugador, no le va a venir un ataque de histeria y va buscar enseguida el reemplazo. Que sabe ubicarse. Y es más: el de Estudiantes me preguntó: ‘¿Qué copa jugás vos?’. ‘La Libertadores’, le digo. ‘Ah, no lo dudes’, me comentó. Hay que recordar que ellos estuvieron a punto de llegar a la final".

El ejemplo más claro lo empezó a comprobar a comienzos de este año, cuando Peñarol anunció la llegada de jugadores con trayectoria internacional. Sin embargo, el entrenador mantuvo la calma y se enfocó en su plan.

En las charlas para encontrar el mejor entrenador para Nacional para 2023, Fuentes también habló con otros actores del fútbol que podían brindarle elementos de valor para tomar la decisión.

"Y también llamé a jugadores. Hablé con Lembo y con Rafa García. Y los dos coincidieron. Rafa García, que es bastante exigente para conformarlo, dijo: ‘Es un señor, él y sus entrenadores’. ‘No tengas dudas’, me dijo, ‘fue de los mejores entrenadores que tuve’".

Consultado si está lleno de paciencia para esperarlo si no se dan los resultados en el inicio de la temporada, Fuentes, respondió: "Sí, estaba antes y estoy ahora. Como decía, cuando vos elegís un entrenador, sabés lo que elegís. Nacional se había acostumbrado demasiado a cambiar los entrenadores ante la primera caída. Y ya te gritaban para que los echaras, pero, como todo, necesita tiempo. Yo voy tres o cuatro veces por semana a Los Céspedes. Y ahí vos ves todo. Ves el trabajo y como lo reciben los jugadores, entonces te das cuenta cómo es esa comunión entre el entrenador y el jugador, más allá de que las cosas no salgan. Y también te das cuenta cuando los jugadores no llevan la idea y cuando el entrenador la está pifiando. Después, que no esté de acuerdo con un cambio, son cosas que en el fútbol son muy opinables".