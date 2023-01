Así encontraron a los perros abandonados en Pocitos: Animales sin Hogar dice que "no tiene donde meterlos"

El refugio de perros y gatos, Animales sin Hogar, publicó un video en sus redes sociales en el que muestra en el estado en el que el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) encontró a los más de 20 perros abandonados en un apartamento de Pocitos.

En el video se puede ver a una gran cantidad de perros amontonados en un apartamento destruido, mientras algunos de los perros huelen a uno que ya está muerto.

Los perros fueron derivados por el INBA al refugio Animales Sin Hogar que pide ayuda para pagar las jaulas en las que pueden tener a los perros dado que no tienen lugar disponible. "¡No tenemos donde meter 19 perros! Pensamos por horas como acomodarlos en la chacra o la internación y no hubo forma, así que no nos quedó otra que comprar 10 jaulas de internación, 8100 pesos cada una, un total de 81.000 pesos. ¡Las jaulas ya están en camino pero debemos de pagarlas!", aseguraron en la publicación.

"No podemos dejarlos todos juntos y sueltos, están con sarna, hay uno con una herida horrible en el cuello porque fue atacado por los otros, necesitamos hacerle la sanidad, para eso deben de quedar separados", detallaron.

Animales sin Hogar cuenta con dos lugares, un refugio en Montevideo y una chacra en Canelones.

Los perros fueron abandonados por una familia y los animales debieron ser rescatados por vecinos del lugar y el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), informaron desde la ONG Animal Help a El Observador y confirmaron desde el propio INBA.

La familia había adoptado hacía tres años a seis perros, que no los castraron y los "habían dejado reproducirse".

Hace un mes se mudaron y dejaron a los perros en el lugar, detalló Victoria Lynna, activista de Animal Help que ayudó en el rescate de los animales.