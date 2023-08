Así fue la defensa de Rubiales ante la Asamblea de la Federación Española por el escándalo tras el beso a Jenni Hermoso: "¡No voy a dimitir, no voy a dimitir!"

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acosado por las críticas por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial, rechazó este viernes dimitir en una asamblea extraordinaria del ente federativo.

"No voy a dimitir, no voy a dimitir", repitió Rubiales en la Asamblea, desafiando las múltiples peticiones de los últimos días.

En su exposición este viernes en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, Rubiales primero pidió "perdón sin paliativos de ninguna clase por un hecho que ocurrió en el palco, lo voy a explicar ahora porque estoy aquí para explicarme, cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo que ya habeis visto".

Utilizó a Jorge Vilda, el entrenador para explicar su reacción.

"Quiero mirar a Jorge Vilda. Hemos pasado por mucho en estos años. Tú has pasado lo mismo que lo que me están haciendo ahora a mi. Me emocioné muchísimo, hasta el punto de perder el control, en el que en el primer momento miraste al palco y me dedicaste la victoria y te hice la señal de ‘ole tus huevos’. De nuevo tengo que pedir disculpas a la Casa Real, a la reina y a la infanta", dijo.

Luego de esto le ofreció continuar siendo el entrenador de la selección española por cuatro años más con una remuneración de 500.000 euros al año.

La renovación sorpresa de Vilda.



Lo comparó con el beso a su hija y acusó a los medios

Luego, comenzó la explicación sobre el beso en la boca a Hermoso en plena ceremonia de premiación.

"Toda la gente que había allí, entre ellas parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además toda la gente comprende eso, aunque se esté vendiendo otra cosa en mucho de los medios. Tanto los que están dominado o rindiendo pleitesía al Sr. (Javier) Tebas (presidente de la Liga de Fútbol Profesional de España) como los que están rindiendo pleitesía al falso feminismo que es una gran lacra en este país"

Rubiales sobre el beso a Hermoso: "Fue mutuo, eufórico y consentido"

El presidente de la Federación Española explicó la forma en que sucedió el escándalo en la premiación del Mundial.

"Fue mutuo, eufórico y consentido. Y esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país. No. Fue consentido. Miren ustedes, esta jugadora falló un penal. Yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosísimos en esta concentración y dije: 'Amiga, no llores, tienes que estar tranquila y contenta y orgullosa de quién es tu padre'".

Así continuó con su relato de lo sucedido: "Ella me tomó por la cadera o las piernas, no recuerdo. Me levantó del suelo y casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y la que me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, 'olvídate del penal, estuviste fantástica, sin ti no hubiéramos ganado el Mundial'. Ella me contestó, 'eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?', y ella me dijo: 'Vale'. Fue el piquito, con varios manotazos (palmadas) en mi costado y despidiéndose con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo".

Y dijo que está "dispuesto a ser vilipendiado por defender mis ideas y mi verdad"

Finalmente cerró con un con un mensaje que, sorprendentemente, fue aplaudido efusivamente por los dirigentes mientras informaba y exclamaba que no iba a dimitir.

"¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues le voy a decir algo, ¡no voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!".