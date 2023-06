Así fue la presentación de Darío Rodríguez como nuevo entrenador de Peñarol

Darío Rodríguez fue presentado este lunes de noche en la sala del consejo directivo del club, en el Palacio Peñarol, como nuevo entrenador del plantel principal Peñarol.

El técnico sustituye a Alfredo Arias, destituido el domingo 18 de junio, y tras el interinato que entre martes y sábado (incluido el empate ante Wanderers por la tercera fecha del Torneo Intermedio), que tuvo el técnico de Tercera División, Juan Manuel Olivera.

El entrenador trabajará junto a su hermano Héctor "Samanta" Rodríguez y Pablo Placeres como preparador físico. También tendrá un segundo asistente cuyo nombre no fue revelado este lunes.

El nuevo técnico, quien asume por primera vez al frente de un plantel en la función de jefe de equipo, firmó con Peñarol hasta diciembre, por seis meses.

Llegó a Peñarol como hombre de la casa y que arriba para unir en un momento en que el club está fuertemente dividido en el seno de la directiva.

Este lunes estaban todos los dirigentes del consejo directivo, el director deportivo Pablo Bengoechea, integrantes de la Asamblea Representativa y dirigentes de otras áreas del club.

En la mesa en la que fue presentado Darío estuvieron sentados quien hasta hace una semana fue secretario general del club y actualmente ocupa un lugar en el consejo directivo, Evaristo González, el presidente Ignacio Ruglio, el nuevo secretario general, Jorge Nirenberg, y el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat.

Darío dijo ante los medios que le sedujo Peñarol "porque es un sueño dirigir al primer equipo".

No quiso hablar de altas y bajas, pero Ruglio aclaró que en estos cuatro partidos del Torneo Intermedio, el nuevo entrenador observará a todos los jugadores.

"Tenemos un grupo de jugadores, creemos en ellos y vamos a mejorar las cosas que últimamente no estaban saliendo tan bien y vamos a encontrar un buen clima", dijo Darío en su presentación.

Lo que dijo Darío Rodríguez en su presentación Peñarol

“Sé que se habló mucho de la inexperiencia, pero si bien fui ayudante de campo, soy director técnico desde que me recibí, ya hace unos cuantos, años. He pasado mucho tiempo al lado de grandes jugadores, tanto como jugador como de ayudante, de todos he aprendido un poco o bastante, en algunos casos. Mi forma de jugar es la que le dije al presidente cuando hablamos: la que quieren todos los entrenadores, la que te hace ganar. Pero fuera de broma, me gusta que mis equipos sean protagonistas, que tengan una agresividad bien entendida, que siempre estén pensando en el arco del frente, pero que sean equilibrados. Lo hablamos con Ruglio y Pablo (Bengoechea), de devolverle la confianza al jugador y por eso empezaremos de atrás hacia adelante, pero siempre buscando el arco contrario y siendo equilibrados”.

“El hecho de que últimamente no se encontraron los resultados, hace que el jugador pierda un poco la confianza. En eso trabajaremos en las próximas horas, para que vayan entendiendo qué es lo que pretendemos de ellos y con los resultados que se vayan consiguiendo poder recuperar la confianza y volver a lo que han sido antes de esta racha negativa”.

“Más allá del dibujo táctico, lo más importante es la respuesta de los jugadores y lo que hagan dentro del campo, todos sabemos bien que cuando empieza a rodar el balón, todo cambia. Por lo general va a ser un 4-4-2, un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Por ahí nos vamos a desenvolver, dependiendo del momento y del rival”.

Con respecto al partido del jueves (hora 21.00, Estadio Centenario, por Copa Sudamericana) ante América Mineiro, Rodríguez dijo: “Vamos a tener poco tiempo, vamos a ver cómo están los muchachos, en lo sanitario y físico. No se va a alejar mucho del equipo que jugó el otro día con Juan Manuel (Olivera). Para nosotros es sumamente importante porque es un partido internacional y buscaremos estar a la altura de las circunstancias para, por qué no, llevarnos la victoria”.

Sobre las altas que llegarán al plantel de cara al Torneo Clausura, expresó: “De eso no voy a hablar en estos momentos. Para mí lo más importante son los jugadores que están ahora que me van a defender hasta que se abra el período de pases. Vamos a traer jugadores, obviamente, pero por ahora lo más importante es encontrarme con el plantel”.

“A veces no encontrar resultados te hace ir perdiendo la confianza y eso es lo que hay que recuperar rápidamente para encontrar mejor juego y encontrar los resultados”, agregó.

La conferencia de prensa de presentación se cerró con un aporte que pidió hacer Ruglio: “Una cosa puntual que me gustaría destacar es eso que los viejos técnicos de Peñarol decían al llegar y Darío me lo dijo cuando nos reunimos: el respeto para el jugador de Peñarol. Ya fue compañero de alguno, hizo especial hincapié en los partidos que quedan y la prioridad es ver a los jugadores de Peñarol. Que no se hable de salidas, que todos se muestren y para que en los 20 días de parate ahí se evalúen las bajas y las altas”.

La quinta etapa de Darío Rodríguez en Peñarol

El histórico lateral izquierdo de Peñarol y de la selección uruguaya, tiene un pasado ganador en el club como jugador y como entrenador.

Como jugador estuvo en dos períodos. El último lo completó el 14 de noviembre de 2014, cuando jugó su último partido con Peñarol frente a Rentistas por el Torneo Apertura 2014.

Luego volvió a los aurinegros en dos etapas, siempre en una función técnica, pero nunca como entrenador.

Se inició como entrenador de Primera de Juventud de Las Piedras en enero de 2016, pero no llegó a dirigir porque ese mismo mes, pasó a Peñarol como asistente del Jorge “Polilla” Da Silva.

Estuvo un torneo y medio y se alejó del club, cuando fue despedido Da Silva.

Luego siguió al Polilla en América de Cali (Colombia), Defensor Sporting e Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos.

En setiembre de 2020, en los últimos meses de gestión de Jorge Barrera como presidente de Peñarol, volvió al club, esta vez como secretario técnico.

La llegada de Ruglio a la presidencia en diciembre de 2020 le abrió un nuevo espacio: en enero de 2021 se transformó en el asistente de Mauricio Larriera.

Trabajó un año, porque luego Diego Alonso lo llevó a la selección, también como su asistente.

En la selección culminó su contrato el 2 de diciembre pasado, tras la eliminación de Uruguay en primera fase del Mundial Qatar 2022.

Darío ganó cinco veces el campeonato Uruguayo con Peñarol, en 1999, 2010 y 2013 y en los dos pasajes como asistente técnico (2016 y 2021).