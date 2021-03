Así queda el recorte en presupuesto de ANII tras refuerzos anunciados por Da Silveira

El ministro de Educación y Cultura (MEC) anunció este jueves nuevos recursos para el presupuesto de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII) pero son apenas el 12,8% de lo recortado inicialmente por el gobierno en la comparación en dólares.

La suba del tipo de cambio lleva a que el recorte quede en 25% en la comparación en dólares respecto a 2020, según los números publicados en el Plan Operativo Anual de la ANII.

Los documentos publicados en 2019 y 2020 por la ANII –cuando todavía estaba vigente el presupuesto del gobierno anterior– están publicados en dólares. Sin embargo, el Plan Operativo Anual de 2021 se publica tanto en pesos como en dólares.

En 2020 la agencia ejecutó unos US$ 35,4 millones, mientras que el monto previsto para 2021 era de US$ 25,4 millones. Con los anuncios realizados por el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, ese monto se incrementa en un US$ 1,2 millones.

Por lo tanto, el presupuesto pasa de US$ 35,4 millones en 2020 a US$ 26,6 millones, es decir casi 25% menos.

Nuevas medidas de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación.



1) Recursos extra-presupuestales y reasignaciones de fondos ya aprobados, que fortalecen el presupuesto de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) pic.twitter.com/rZXHyxHL4I — Ministerio de Educación y Cultura (@MEC_Uruguay) March 11, 2021

Uno de los argumentos que esgrimen desde el MEC es que la comparación se tiene que hacer en pesos porque si se toma en dólares todo el Presupuesto Nacional tuvo una importante reducción por el aumento del tipo de cambio.

De todos modos, en pesos la reducción es de 16%. Con el tipo de cambio promedio de 2020 ($ 41,3), los US$ 35,4 millones de ese año son unos $ 1.466 millones. En 2021 son $ 1.165 millones, según lo publicado en el Plan Operativo Anual.

Pero, además, la mayoría de los gastos de la ANII –sin ser los sueldos– son en dólares, según planteó en su cuenta de Twitter el científico Juan Pablo Tosar. "La pérdida de competitividad del sistema científico se ve en USD", escribió.

Fuentes del MEC aseguraron a El Observador que el presupuesto todavía no está cerrado y que se sigue en conversaciones con organismos públicos y privados para tratar de conseguir más recursos.

En 2019 –el año electoral– el presupuesto definido para 2020 era “imposible de financiar”, según el director de la ANII en representación del sector empresarial, el ingeniero Hugo Donner.

“Peor aún, una proyección quinquenal hasta el 2024 arrojaba déficits crecientes acumulados de enorme magnitud”, escribió el director en una carta a Búsqueda.

Da Silveira había dicho a El Observador que lo que hubo en 2019 fue una “fiesta” y que el nuevo gobierno estaba intentando “ordenar la casa”.

De acuerdo con el ministro, para cumplir con los compromisos asumidos, en 2020 la ANII prácticamente tenía que duplicar su presupuesto, y no había ninguna previsión de que se fuera a cumplir en "ninguna parte".

En el presupuesto aprobado este año, las autoridades advirtieron que la agencia ha venido teniendo dos problemas financieros persistentes: un “déficit crónico” de flujo de fondos (más egresos que ingresos cada año) y "compromisos crecientes sin un aumento de ingresos acorde para cumplir con dichos compromisos".

El investigador Juan Pablo Tosar celebró la "señal" del gobierno con el anuncio de nuevos recursos para la ANII pero dijo que la "situación sigue siendo desalentadora". Tosar agregó que está "a la espera" de lo que pueda pasar con nuevos recursos para "dimensionar la magnitud del –por ahora– retroceso presupuestal en los programas de I+D de ANII", dijo.