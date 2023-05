Así retiraron a Frank Hassell tras su hundimiento en la frente y fractura de cráneo

Frank Hassell, el jugador estadounidense de Hebraica Macabi, tuvo que ser retirado en camilla del Palacio Peñarol tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol ante Nacional disputada este martes.

En una acción del partido a falta de 54 segundo para el final del tercer cuarto, el norteamericano recibió un golpe en el rostro de parte del basquetbolista tricolor Miguel Barriola al intentar defender un ataque.

Hassell quedó tirado en el piso y enseguida se notó que algo no estaba bien porque tenía su frente hundida, lo que generó impresión de los jugadores que se acercaban a verlo.

El jugador de Hebraica además tuvo que permanecer varios minutos en el piso, atendido por médicos, a la espera de que llegara una ambulancia para su traslado.

Esa demora generó malestar en los jugadores por no contar con una ambulancia en el encuentro, nada menos que una final de campeonato. Sebastián Izaguirre, jugador de Nacional, se quejó de la situación en VTV: "Está lleno de gente, hay un montón de seguridad, pero no puede ser que no haya una ambulancia en las afueras. No se puede jugar más así".

🏥 De esta forma retiraban a Frank Hassell del Palacio Peñarol luego de una falta de Miguel Barriola.



Tras el partido, que tuvo triunfo macabeo por 82-75, se conoció que Hassell sufrió fractura y hundimiento de cráneo, por lo que es muy difícil que vuelva a jugar en las finales, que pueden llegar a ser siete encuentros.

En ese caso, Hebraica tendrá que buscar un reemplazante que llegue rápidamente al equipo.