Así se preparan los bolsos en España para seguir el clásico de este domingo

La filial oficial de Nacional en Catalunya convoca a todos los hinchas tricolores en Barcelona para alentar al equipo de Álvaro Gutiérrez, que este domingo puede consagrarse campeón Uruguayo si logra vencer a Peñarol.

El clásico se disputa a la hora 17 (21 horas de España) en el Estadio Centenario con el arbitraje de Andrés Cunha.

El encuentro de los "bolsos" que se repite en cada clásico, será en el Triomf Restaurant y la entrada es libre y gratuita.

La previa está prevista para la hora 19 de España en el Arco del Triunfo.

En cada partido clásico suelen reunirse alrededor de 60 hinchas, pero en esta oportunidad esperan muchos más debido a que Nacional tiene la posibilidad de festejar un nuevo título.

Si gana en los 90 minutos obtendrá el título por la ventaja que le otorga la Tabla Anual. Si empate hay alargue y si es necesario, penales. Una victoria de Peñarol estira la serie a dos encuentros más.

"A uno le entra una desesperación"

Sebastián Machado, cónsul oficial de Nacional en Catalunya y presidente de la Filial, contó a Referí cómo viven los hinchas de Nacional los partidos a la distancia.

"Cada uno tiene su manera de sentirlo, según la cantidad de años que está acá. Hay gente que es más calma, otros nos volvemos cada vez más hinchas, como yo. Hay gente que está en España hace un año, cinco, unos meses; yo estoy desde hace 13 años, los mismos que tiene la filial que fue fundada a finales de 2006. A mi mi me mata no poder ir al estadio, mucho más en los clásicos y en los viajes, a uno le entra una desesperación, una ganas de tomarse un avión y sabiendo que no lo podemos hacer".

Sebastián no regresó a Uruguay en estos 13 años y la última vez que vio a Nacional en vivo fue en 2014: "Sacamos un autobús de Barcelona a Galicia con 45 personas cuando jugó por la Teresa Herrera y fue la última vez que lo vi".

Contó que juntarse con otros tricolores ya es una emoción grande: "Para nosotros es como ir al estadio, lo más cercano de ir al estadio, hay gente que no conocemos y se acerca estos días porque quiere sentirse en el estadio y siente la emoción, el ruido. Manejar la ansiedad es complicado porque este partido es las 9 de la noche acá y estamos todo el día con esa ansiedad que nos carcome. Generalmente hacemos asado, ahora no porque vamos a darle un toque especial al local".

Generalmente se junta gente que vive en las cuatro provincias de Catalunya (Terragona, Barcelona, Gerona y Lérida) y actualmente la tecnología los ayuda para observar los partidos sin patear las sillas o las mesas: "Antes se cortaba a cada rato, nos agarraba una desesperación, te volvías loco porque iban a patear un penal y la imagen se congelaba, por suerte ahora a cambiado", contó.