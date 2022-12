Así son los dos tipos de paradas de ómnibus prevé instalar la Intendencia de Montevideo en 2023

La Intendencia de Montevideo inauguró este jueves una nueva parada de ómnibus en el Hospital Pereira Rossell, que ahora se encuentra frente al propio centro hospitalario. Antes estaba localizada en Bulevar Artigas, casi en la esquina con Lord Ponsomby.

Además, fueron removidos un árbol y una columna de alumbrado público y se le sumó un refugio de nueve metros de largo y se instalaron paneles de luces led en el techo del refugio. El costo total, según informó la Intendencia a El Observador, fue de US$ 10 mil.

Además, la comuna prepara para 2023 la instalación de 440 nuevas paradas que serán de metal y la reparación de 270 refugios de madera. Esas paradas serán de tipo inteligente y contarán con 110 paneles de información en tiempo real de horarios recorridos, los posibles desvíos, la colocación de otras 110 nuevas pantallas digitales con destino publicitario, protección por inclemencias meteorológicas, botonera de accesibilidad y puertos USB.

Quién gane la licitación tendrá derecho a explotar la publicidad de las paradas mientras que la Intendencia se reservará 30 pantallas para publicidad de campañas propias.

Por otra parte, se encuentra en curso el proyecto Parquecitos, que planea intervenir ocho paradas de ómnibus y todo su entorno, es decir, el espacio público.

Este proyecto tendrá una inversión total de US$ 750.000 y abarca los siguientes espacios públicos: Avenida Agraciada y José B. Freire (Municipio A), Daniel Muñoz y Eduardo Víctor Haedo (Municipio B), Avenida General Flores y Bulevar Artigas (Municipio C), 8 de Octubre y Manuel Albo (Municipio CH), Avenida José Belloni y Matilde Pacheco de Batlle y Ordóñez (Municipio D), Avenida Bolivia y María Luisa Saldún de Rodríguez, Avenida José Belloni y Teniente Galeano (Municipio F) y Plaza Vidiella (Municipio G)

Intendencia de Montevideo

Esto prevé instalar la Intendencia con Parquecitos

Repercusiones políticas sobre la instalación del Pereira Rossell y críticas a Parquecitos

El edil nacionalista Javier Barrios Bove felicitó a la Intendencia por la reubicación de la parada mientras que también discutió el proyecto Parquecitos. "¡La nueva parada del Pereira Rossell! Con bancos, iluminacion e información de los ómnibus que pasan y sus recorridos. Ejemplo de que las cosas se pueden hacer sin DERROCHAR USD 90000 por parada como se piensa hacer en proyecto de ´Parquecitos´", aseguró en su cuenta de Twitter.

El edil nacionalista Diego Rodríguez también criticó el proyecto Parquecitos. "Cosse va a construir 8 paradas de ómnibus a un precio de US$ 94.000 cada una. Un sobrecosto increíble y difícil de entender. Analizamos la situación y proponemos hacer la misma intervención con un ahorro de US$ 56.000 por parada. Basta de despilfarro. No queremos otro Antel Arena", dijo en su cuenta de Twitter.

El diputado colorado Felipe Schipani también criticó Parquecitos. "La Intendencia plantea instalar 8 paradas de ómnibus a un costo de 750 mil dólares. Parece desmedido. No queremos otro Antel Arena con los recursos de los montevideanos", afirmó.

El edil nacionalista Rafael Rondán también se refirió al proyecto. "Esta gente vive en un mundo paralelo, necesitamos que las paradas tengan resguardo del frío y el viento. Claramente no andan en bondi. Cómo dije en la junta, están muy fuera de la realidad"