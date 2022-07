Así terminó el tobillo de Pellistri y le harán una ecografía para ver el grado de la lesión

El delantero uruguayo Facundo Pellistri entró este sábado a los 76 minutos y debió dejar la cancha a los 90' en el amistoso que perdieron sobre el final 1-0 ante Atlético de Madrid, en el que jugó José María Giménez, y que se disputó en Oslo, debido a una lesión.

Como informó Referí, este era el regreso del media punta de la selección nacional, luego de que el técnico holandés Erick ten Hag, no lo tuviera en cuenta en los últimos tres compromisos de pretemporada.

Pellistri había jugado el segundo tiempo en el clásico contra Manchester United en Tailandia que ganaron 4-0 y convirtió un gol.

Sin embargo, de allí hasta este sábado, ten Hag no lo tuvo más en cuenta.

Esto abría un panorama complicado para el uruguayo ya que todo indicaba que iba a ser cedido nuevamente a préstamo a otro club, como ya aconteció dos veces con Deportivo Alavés de España con el cual se fue al descenso en la temporada que terminó.

Por eso, los minutos que tendría en cancha serían muy importtantes.

No obstante, se lesionó y al término del encuentro mostró que le colocaron una bota en el tobillo derecho.

Este domingo le realizarán una ecografía para ver el grado de la lesión.

"¡Estoy bien! Me doblé el tobillo. Una verdadera lástima que no pude terminar el partido! Arriba Manchester United!", escribió este sábado Pellistri en una historia de Instagram, dando cierta tranquilidad, aunque mostrando la bota que le colocaron para que no moviera el pie.