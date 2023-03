Asociación de Abogados Penalistas rechazó traslado de Fossati y apuntó contra la "farandulización" de la Justicia

La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay expresó su preocupación por el traslado de la fiscal Gabriela Fossati, que "afecta a la credibilidad y funcionamiento de Fiscalía", y consideró que se debe designar un nuevo fiscal de Corte. Los abogados entienden que el mal relacionamiento entre la fiscal titular y Fernando Romano no es un motivo legal para el traslado.

"No son argumentos válidos los invocados conflictos interpersonales entre fiscales, los propios pedidos de apartamiento del fiscal natural (que no se fundamenten exclusivamente en las causales legales) o el relacionamiento de los Fiscales que integren 'las cuartetas de turno', puesto que esas causas no están previstas en la ley", señaló la asociación en un comunicado divulgado este martes.

También consideraron que la decisión del fiscal de Corte Juan Gómez estuvo motivada por el "ruido mediático" y no por el "cumplimiento de la ley".

Entre otras cosas, la asociación pidió "designar un fiscal de Corte y procurador general de la Nación" para terminar con una "situación de provisoriato que no hace bien al Sistema de Justicia, a la Fiscalía General, ni a quien hoy ocupa ese cargo".

Por otra parte, la asociación criticó "el uso y abuso de Twitter" que hacen los fiscales, así como las "constantes declaraciones a la prensa". Ante esa situación, pidieron "prudencia".

"Prudencia que hasta no hace poco tiempo era la característica tradicional de los jueces y fiscales uruguayos que lejos estaban de este triste fenómeno de 'farandulización' del sistema de Justicia", concluyeron.

La asociación también pidió implementar reformas del Código del Proceso Penal en la declaración que fue firmada por el presidente del colectivo Juan Fagúndez y otros abogados, como Jorge Barrera y Alejandro Balbi.