¿Astesiano sabía que lo iban a detener? Las últimas horas del excustodio presidencial según Whatsapp

Cuando el exjefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, fue detenido en la residencia de Suárez y Reyes, una de las dudas que surgió fue si ya sabía que lo iban a detener –a través de sus contactos del Ministerio del Interior– o si, en realidad, la situación lo tomó por sorpresa.

Ni bien puso un pie en Uruguay –llegaba desde Costa Rica–, Astesiano mantuvo activos al menos 19 chats de Whatsapp antes de que su celular oficial —a nombre de Presidencia— quedara fuera de su poder y empezara a formar parte de la investigación judicial por integrar un grupo que falsificaba partidas de nacimiento para dar ciudadanía uruguaya a extranjeros. La fiscal Gabriela Fossati dejó entrever, en la audiencia que lo imputó dos días después, que sospechaba de que el exjefe de la custodia presidencial sabía que lo estaban investigando, que lo iban a detener y que por eso borró determinados chats.

De los chats recuperados se desprende que el 25 de setiembre Astesiano veía cómo se caía el mundo. Estaba en Costa Rica con el presidente, Luis Lacalle Pou, a horas de volver a Montevideo y una tormenta enorme lo dejó sin luz. El internet se entrecortaba y la señal no era buena. Ya se había afeitado —le pareció que la barba lo hacía más viejo— y tenía muchas ganas de dejar de comer tanto picante. Le ofrecieron, a su regreso, unas milanesas. Pidió arroz con bastante cebolla.

La semana en Costa Rica se le hizo larga, y tenía por delante ocho días en Japón que lo iban a mantener lejos de sus seres queridos.

El tiempo de vuelo a Montevideo eran 7 horas 40 minutos, pero el viento a favor, le pareció, iba a hacer que estuviera en Uruguay más rápido.

—Llegamos —escribió a una mujer a las 21.41 del domingo.

A las 21.57 le avisó que tenía que ir a la residencia de Suárez. Ella se enojó.

—¿Por qué no me avisaste? Eso no se hace, qué mal.

Astesiano no le contestó más.

Unos minutos antes le había pedido a Mariana Cabrera, la secretaria personal de Lacalle Pou, que le pasara la agenda de trabajo del día siguiente, que recién habían llegado. Cuatro minutos después se la pidió al otro secretario del presidente, Homero Gadea.

Entremedio mandó audios equivocados al subjefe de Interpol, habló con su número dos de la custodia, Jorge Luis Borges sobre la reunión del día siguiente, respondió dos audios del equipo de seguridad presidencial, se escribió con un hincha de Peñarol, con su hermano y habló sobre conejos.

A las 22.17 respondió que sí, que estaba muy cansado. El último que contestó fue a las 22.24 cuando le llegó a su celular una foto. Mandó tres emojis: 🥰🥰🥰

Le siguieron llamadas perdidas y varios mensajes. A las 23:19 su celular ya estaba apagado.