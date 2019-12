Astori: analizar el déficit desde la urgencia "no tiene correspondencia con la realidad"

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que el déficit fiscal está siendo analizado "con un sentido de urgencia y gravedad" que "no tiene correspondencia con la realidad".

En entrevista con El País, el ministro expresó que el déficit no bajó en esta administración porque por hubo enlentecimiento en "las dos vías" por las cuales se tenía que corregir, que a su criterio son el aumento de ingresos y la disminución de gastos.

"Los ingresos tuvieron una trayectoria lentísima por la desaceleración en este período, y el gasto en Uruguay tiene características endógenas muy importantes. El subsidio a todo el sistema de seguridad social son 6 puntos del Producto, son US$ 3.600 millones. Menciono esto porque junto al Sistema Integrado de Salud, al Sistema de Cuidados, a toda la mejora de la agenda social que logró el país, no se la puede recortar rápidamente ni a un ritmo que la sociedad no tolere. Por lo tanto la disminución de ese gasto que representa el 80% del gasto total, es lenta también", señaló.

Astori dijo que, sin embargo, Uruguay "ha venido avanzando lentamente y va a seguir así", porque su "solvencia financiera" le permite "combatir el desequilibrio fiscal a un ritmo más lentos que quien quiera perseguir este objetivo desde otras condiciones".

"Uruguay puede tomarse tiempo, tranquilo y sereno, para seguir combatiendo el déficit fiscal como lo está haciendo, insistiendo en el crecimiento y la inversión. Hay buenos indicios que las cosas van a ir mejorando de a poco, sobre todo este año que viene, y disminuyendo y mejorando la calidad del gasto simultáneamente, solo que la aguja se mueve lenta", agregó el ministro saliente.

Cuando se le preguntó si las calificadoras de riesgo le daban ese tiempo al país para mejorar los datos de déficit, Astori respondió que "hasta ahora lo han hecho". "El tema fiscal se analiza con un sentido de urgencia y gravedad, y por favor quiero que me entiendan bien, que no tiene correspondencia con la realidad. He oído cosas como este es el peor resultado fiscal en 30 años, pero ese análisis es de una superficialidad total. Hace 30 años Uruguay tenía debilidades de todo tipo en materia macroeconómica y así nos fue cuando vivimos la gran crisis de principio de siglo. ¿Qué sentido tiene comparar el resultado fiscal de hoy con el de hace 30 años? Ningún sentido, porque son países distintos de los que estamos hablando", concluyó Astori.