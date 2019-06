Astori: cifra de PIB confirmará "dificultad de crecimiento" en los últimos meses

El ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que la cifra de PBI que difundirá esta tarde el Banco Central del Uruguay (BCU) sobre el primer trimestre del 2019, "va a confirmar las dificultades de crecimiento que ha tenido Uruguay en los últimos meses".

"La economía uruguaya hace meses que no crece. Por tanto, requiere medidas que ataquen las causales de la falta de crecimiento que permitan recuperar niveles de actividad y cifras de empleo, así como lo fiscal", amplió.

En el programa Puntos de Vista de radio Uruguay, Astori dijo que uno de los sectores que "más sufre" es el de "núcleo duro". Este sería, explicó, toda la industria salvo las "grandes inversiones" –como Montes del Plata o zona de producción de Pepsico– que "tienen resultados muy positivos pero pueden ocultar situaciones difíciles en otros sectores".

Indicó que es a este núcleo duro al que se está dirigiendo "una buena proporción de estímulos y regímenes especiales que tiene Uruguay", como el régimen de admisión temporaria –que permite importar mercadería y reexportarla con valor agregado a los 18 meses– y las zonas francas. Este sector, señaló, estará integrado por áreas que considera con potencial; farmacéutica y audiovisual serían dos ejemplos.

Consultado acerca de la "incomodidad" que había dicho sentir en su anterior visita al programa acerca del desempleo –8%–, Astori dijo que espera que comience a mejorar "junto con las inversiones" a partir del segundo semestre de 2019.

Sobre las políticas fiscales a llevar a cabo hasta el fin de su gestión, el ministro señaló que "se trata de lograr el mejor resultado posible en el balance entre ingresos y gastos". Dijo que si bien hay que hacer esfuerzos en austeridad del gasto público, "es un camino muy lento", ya que considera que podría recortarse un 20%.

"Cuando se habla de ajuste fiscal a mi me suena a recorte absolutamente inconveniente de avances que el país tuvo en todos estos años. Si el concepto de ajuste fiscal significa aumentar impuestos o rebajar avances que el país ha logrado, no estoy de acuerdo", enfatizó.

Por lo tanto, cree que "hay que concentrarse en los ingresos". Allí, dijo, las opciones son dos: aumentar impuestos o nivel de actividad, para luego aumentar niveles de ingresos públicos. Reconoció que Uruguay "tiene una carga fiscal ya importante y no es conveniente trascenderla", por lo que aseguró que se optará por la segunda opción. "No creemos que por la vía de reducción del gasto obtengamos los resultados que estamos buscando. Tenemos que mejorar la calidad del gasto pero hay que poner acento en los ingresos, y no por la vía de nuevos impuestos".

"Sería un contrasentido pedirle al empresario que invierta y a la vez más impuestos. Optamos por la posibilidad de incrementar la inversión", subrayó. Según dijo, se está trabajando "hace años" en este proceso, por lo que está en un período de maduración. También aseveró que "Uruguay tiene una situación de finanzas absolutamente solvente" y que "no tiene que salir corriendo a meter hachazos en el gasto público".